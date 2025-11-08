Muere la madre de Rick Harrison, de 'La casa de empeños', un año y medio después de que falleciera su hijo por sobredosis de fentanilo

La madre de Rick Harrison, conocido por el programa de televisión estadounidense 'La casa de empeños', ha fallecido a los 85 años de edad, un año y medio después de que el televisivo perdiera a su hijo Adam por una sobredosis de fentanilo. La representante de Rick, Laura Herlovich, ha confirmado la noticia al portal estadounidense 'TMZ'. El mismo medio ha confirmado que la madre de Harrison murió en un hospital de Las Vegas y ha pedido respeto e intimidad a la prensa para pasar el duelo. Esta pérdida llega después de que, en enero de 2024, el