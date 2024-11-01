edición general
Muere en Kuwait un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, lo que eleva a ocho los militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra con Irán [ENG]

Un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos murió durante una emergencia médica en Kuwait el 6 de marzo, según informó el domingo el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), lo que supone la octava muerte de militares estadounidenses desde que comenzó la guerra con Irán. En un comunicado publicado en la plataforma X, de la empresa estadounidense de redes sociales, CENTCOM indicó que el guardia murió en un “incidente relacionado con la salud”. “La causa exacta de la muerte está siendo revisada”, señaló.

#1 Grahml
Están esperando a que sumen otros 6, y así a Trump le da tiempo a escoger qué gorra de beisbol llevará al funeral.
karakol #2 karakol *
#1 Están en rebajas si compras el pack.  media
#4 Grahml
#2 8 gorras made in China por 400 pavos xD

Qué vergüenza, que en tu funeral los asistentes se dediquen a hacer propaganda de sus productos.
Edheo #5 Edheo
#4 Muerto en guerra, para desestabilizar en china, y que la gorra del presidente, sea china...
:wall: :wall: :wall:
XtrMnIO #3 XtrMnIO
En las guerras modernas la mayoría de las bajas son civiles, los militares atacan cobardemente desde lejos.
