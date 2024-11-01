Muere en Kuwait un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, lo que eleva a ocho los militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra con Irán [ENG]

Un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos murió durante una emergencia médica en Kuwait el 6 de marzo, según informó el domingo el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), lo que supone la octava muerte de militares estadounidenses desde que comenzó la guerra con Irán. En un comunicado publicado en la plataforma X, de la empresa estadounidense de redes sociales, CENTCOM indicó que el guardia murió en un “incidente relacionado con la salud”. “La causa exacta de la muerte está siendo revisada”, señaló.