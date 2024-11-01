·
Muere un hombre tras ser reducido por la Policía con una pistola Taser en Palma
La Policía Nacional alega que el fallecido se encontraba muy alterado en su vivienda y que, al no obedecer indicaciones, uno de los agentes optó por hacer uso de un dispositivo de descarga eléctrica para inmovilizarlo
|
etiquetas
:
policía
,
palma
#1
#1
YeahYa
Un poco raro lo de inmobilizar con un taser a una persona que parece que está sufriendo una crisis mental, por lo que se lee en la noticia. Y además dentro de su casa.
Mucho tendrá que justificar el agente, porque creo que en los psiquiátricos no trabajan con Taser
2
K
32
#4
plutanasio
#1
iba puesto y por lo visto era una mole. A ver cómo neutralizas eso.
1
K
23
#5
sleep_timer
Inmovilizarlo lo inmovilizó.
0
K
11
#2
ernovation
No veo justificado usar el taser con alguien que representa un peligro.
0
K
7
#3
A12345
Dupe:
www.meneame.net/story/muere-hombre-tras-ser-reducido-policia-pistola-t
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Mucho tendrá que justificar el agente, porque creo que en los psiquiátricos no trabajan con Taser