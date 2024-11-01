edición general
Muere un hombre tras ser reducido por la Policía con una pistola Taser en Palma

La Policía Nacional alega que el fallecido se encontraba muy alterado en su vivienda y que, al no obedecer indicaciones, uno de los agentes optó por hacer uso de un dispositivo de descarga eléctrica para inmovilizarlo

YeahYa #1 YeahYa
Un poco raro lo de inmobilizar con un taser a una persona que parece que está sufriendo una crisis mental, por lo que se lee en la noticia. Y además dentro de su casa.

Mucho tendrá que justificar el agente, porque creo que en los psiquiátricos no trabajan con Taser
plutanasio #4 plutanasio
#1 iba puesto y por lo visto era una mole. A ver cómo neutralizas eso.
sleep_timer #5 sleep_timer
Inmovilizarlo lo inmovilizó.
#2 ernovation
No veo justificado usar el taser con alguien que representa un peligro.
