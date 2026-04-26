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Muere un hombre tras quedar atrapado en una máquina picadora en Porcuna, Jaén: la Guardia Civil investiga la muerte

Un hombre de 75 años ha muerto tras quedar atrapado en una máquina picadora en una finca de Porcuna, Jaén

| etiquetas: jaén , accidente
5 1 0 K 83 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 83 actualidad
angelitoMagno #1 angelitoMagno
¿Accidente laboral? ¿Seguro? ¿Un hombre de 75 años y en domingo?
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YeahYa #2 YeahYa
#1 He supuesto demasiado. De todas formas, en el campo se trabaja todos los días.
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powernergia #3 powernergia
#1 Bastante probable.
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menéame