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Muere un hombre tras quedar atrapado en una máquina picadora en Porcuna, Jaén: la Guardia Civil investiga la muerte
Un hombre de 75 años ha muerto tras quedar atrapado en una máquina picadora en una finca de Porcuna, Jaén
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#1
angelitoMagno
¿Accidente laboral? ¿Seguro? ¿Un hombre de 75 años y en domingo?
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#2
YeahYa
#1
He supuesto demasiado. De todas formas, en el campo se trabaja todos los días.
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#3
powernergia
#1
Bastante probable.
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