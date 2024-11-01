Muere un hombre de 59 años tras recibir una coz de un caballo en Almanza (León)

Un hombre de 59 años falleció este lunes después de recibir una coz de un caballo en una cuadra situada en la carretera LE-5714 en la salida de Almanza (León), dirección Corcos. El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió la alerta de una persona que comunicó que la víctima estaba inconsciente y que había comenzado a practicarle la Reanimación Cardio Pulmonar.