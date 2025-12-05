Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim, a los 96 años

El arquitecto Frank Gehry, diseñador de edificios como el Museo Guggenheim de Bilbao, ha muerto a los 96 años, según informa 'The New York Times'. El canadiense, uno de los grandes de la arquitectura de los últimos años, murió este viernes en su casa de Santa Monica. El edificio diseñado por Gehry que será más recordado es el Museo Guggenheim de Bilbao, El edificio, revestido de titanio, fue una gran sensación internacional en su apertura en 1997.