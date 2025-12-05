edición general
25 meneos
26 clics
Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim, a los 96 años

Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim, a los 96 años

El arquitecto Frank Gehry, diseñador de edificios como el Museo Guggenheim de Bilbao, ha muerto a los 96 años, según informa 'The New York Times'. El canadiense, uno de los grandes de la arquitectura de los últimos años, murió este viernes en su casa de Santa Monica. El edificio diseñado por Gehry que será más recordado es el Museo Guggenheim de Bilbao, El edificio, revestido de titanio, fue una gran sensación internacional en su apertura en 1997.

| etiquetas: frank gehry , arquitecto. guggenheim
23 2 0 K 135 actualidad
4 comentarios
23 2 0 K 135 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
#0 ¿Sabes si habrá ampliación de la noticia?
0 K 20
Imag0 #2 Imag0
#1 Eso dicen en el enlace.
0 K 19
placeres #3 placeres *
Ha muerto el arquitecto que solo tuvo una idea (Retorcer la fachada como si fuera un cubo rubik al que se le permitiese doblarse ante la torsión), pero bien que la uso una y otra vez, El guggenheim fué la consolidación de su "idea" pero sus trabajos iniciales ya tenían ese algo descompuesto que lo distinguía.

Aunque no se con que obra quedarme, siempre recuerdo el numero de detalles constructivos que tenían sus obras, ese estudio tenía a gente bastante competente. sobre todo en sus obras en USA.
0 K 11
JoseRvValjean #4 JoseRvValjean *
Y por supuesto la bodega de Marqués de Riscal en El Ciego, un edificio con una parte de hotel que tengo la suerte de haber visitado en un par de ocasiones, el atardecer con los cambios de color, la unión de lo rudimentario lo agreste del terreno con un edificio nacido de una imaginación futurista y desbordante, una maravilla
0 K 10

menéame