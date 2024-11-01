edición general
8 meneos
19 clics
Muere estrangulada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista: hay un detenido

Muere estrangulada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista: hay un detenido

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este crimen.

| etiquetas: madrid , violencia de género
6 2 0 K 89 actualidad
3 comentarios
6 2 0 K 89 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Es hora de que el reproche de "machista" deje de ser una vaguedad intelectual circunscrita a tribus urbanas. Hay un montón de chicas fascinadas por mastuerzos que te intoxican a testosterona a cien metros. Y acabarán anuladas como poco.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Otro más.
0 K 9
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Que racha, no sé si es percepción mia pero que parece que hay más pero no se hace tanto eco como no hace tanto tiempo?
0 K 8

menéame