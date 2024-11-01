·
Muere estrangulada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista: hay un detenido
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este crimen.
madrid
violencia de género
#1
mikhailkalinin
Es hora de que el reproche de "machista" deje de ser una vaguedad intelectual circunscrita a tribus urbanas. Hay un montón de chicas fascinadas por mastuerzos que te intoxican a testosterona a cien metros. Y acabarán anuladas como poco.
#2
Macnulti_reencarnado
Otro más.
#3
CharlesBrowson
Que racha, no sé si es percepción mia pero que parece que hay más pero no se hace tanto eco como no hace tanto tiempo?
