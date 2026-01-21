·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9196
clics
Violencia de clase en un banco: Marx en el BBVA
8193
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
6000
clics
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
4725
clics
La hipótesis de un elemento desprendido del tren irrumpe en el accidente de Adamuz
3804
clics
Menéame el banner de la escort y la puta historia del sexo oral
más votadas
1087
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
481
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
369
El primer ministro canadiense Carney encabeza en Davos la oposición moral y geopolítica al trumpismo: “Hay una tendencia a apaciguar. Es un error”
229
Discurso del Primer Ministro de Canadá en Davos [ENG]
391
‘Trump no es bienvenido’: Manifestantes queman bandera estadounidense en Suiza antes del viaje del presidente a Davos [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
37
clics
Muere envenenado el quebrantahuesos Centenario en Picos de Europa
Fue hallado entre los municipios de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana, y sus muestras se analizarán para identificar la sustancia.
|
etiquetas
:
quebrantahuesos
,
envenenado
24
5
0
K
332
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
5
0
K
332
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Dakaira
Centenario es el nombre del bicho, no la edad.
7
K
96
#2
Estoeslaostia
#1
Si le hubieran puesto "Miura" no habría confusión.
0
K
7
#3
reivaj01
#1
gracias por la aclaración, estaba flipando.
Aprovecho para mandar un saludo a la madre del envenenador.
2
K
37
#5
Pacofrutos
*
#3
«Ha sido Jack El Destripador, y dijimos: «¿Por qué lo sabe?» Y dijo: «Porque soy Sherlock Holmes y a callar todo el mundo»
Miguel Gila.
0
K
13
#4
javibaz
La muerte de un quebrantahuesos puede acarrear penas de entre seis meses y un año de prisión, además de multas de entre 50.000 y 200.000 euros, que pueden alcanzar los 600.000 euros en casos muy graves, recuerda la fundación.
Poco me parece.
3
K
53
#6
DonNadieSoy
¿Y estos que daño les hacen?
1
K
22
#7
Trigonometrico
#6
Quizás el ave no fuera el objetivo.
1
K
22
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aprovecho para mandar un saludo a la madre del envenenador.
Miguel Gila.
Poco me parece.