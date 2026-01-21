edición general
Muere envenenado el quebrantahuesos Centenario en Picos de Europa

Fue hallado entre los municipios de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana, y sus muestras se analizarán para identificar la sustancia.

Dakaira
Centenario es el nombre del bicho, no la edad.
Estoeslaostia
#1 Si le hubieran puesto "Miura" no habría confusión.
reivaj01
#1 gracias por la aclaración, estaba flipando.
Aprovecho para mandar un saludo a la madre del envenenador.
Pacofrutos
#3 «Ha sido Jack El Destripador, y dijimos: «¿Por qué lo sabe?» Y dijo: «Porque soy Sherlock Holmes y a callar todo el mundo»

Miguel Gila.
javibaz
La muerte de un quebrantahuesos puede acarrear penas de entre seis meses y un año de prisión, además de multas de entre 50.000 y 200.000 euros, que pueden alcanzar los 600.000 euros en casos muy graves, recuerda la fundación.

Poco me parece.
DonNadieSoy
¿Y estos que daño les hacen? :wall:
Trigonometrico
#6 Quizás el ave no fuera el objetivo.
