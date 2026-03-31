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Muere el acosador de Billie Eilish arrollado por un tren

Muere el acosador de Billie Eilish arrollado por un tren

El hombre, de 30 años, estaba obsesionado con ella e incluso llegó a acudir a su casa. Por ello finalmente fue denunciado y recibió una orden de alejamiento que le impedía acercarse a Billie o su familia. Según informa el periódico New York Post, Rousseau murió atropellado en Long Island, Nueva York a las 5:38 de la mañana del miércoles 25 de marzo arrollado por el tren. El hombre, que estaba corriendo "sobre las vías o cerca de ellas", como destacan algunos testigos, acabó siendo atropellado en lo que parece ser un accidente.

| etiquetas: acosador , billie , eilish , tren , arrollado
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8 comentarios
14 1 1 K 167 actualidad
manbobi #3 manbobi
Pánico a una muerte...
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capitan__nemo #8 capitan__nemo
Problemas de salud mental no tratados o descuidados (no se tomaba su medicacion o mezclaba con alcohol y drogas)
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Moderdonia #1 Moderdonia
Bad guy... Die.
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mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
Para que luego digan que no hay que invertir en ferrocarriles......
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Andreham #6 Andreham
Suena a abuso de sustancias que acaba mal.
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Skiner #4 Skiner
Qué parezca un accidente. :troll:
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#2 Kuruñes3.0
Pero que titular es este xD xD xD hubo cabeza de caballo?
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woody_alien #7 woody_alien
#2 Nopes, hubo cabeza de caballa  media
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menéame