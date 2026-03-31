Muere el acosador de Billie Eilish arrollado por un tren

El hombre, de 30 años, estaba obsesionado con ella e incluso llegó a acudir a su casa. Por ello finalmente fue denunciado y recibió una orden de alejamiento que le impedía acercarse a Billie o su familia. Según informa el periódico New York Post, Rousseau murió atropellado en Long Island, Nueva York a las 5:38 de la mañana del miércoles 25 de marzo arrollado por el tren. El hombre, que estaba corriendo "sobre las vías o cerca de ellas", como destacan algunos testigos, acabó siendo atropellado en lo que parece ser un accidente.