Muere a los 73 años el escritor Fernando Cabeza Quiles tras sufrir un accidente en bicicleta en Carballo

El escritor Fernando Cabeza Quiles ha muerto este viernes a los 73 años en el municipio coruñés de Carballo tras un siniestro registrado en la carretera DP-1914, a su paso por la parroquia de Ardaña, cuando circulaba en bicicleta. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, en el accidente no ha habido más vehículos implicados. La alerta la dio un particular que contactó con Emergencias sobre las 13.00 horas para informar de que un ciclista había sufrido una caída en una cuesta empinada.