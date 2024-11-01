edición general
Muere a los 55 años 'Popeye', el culturista brasileño famoso por inyectarse aceite en los bíceps

Muere a los 55 años 'Popeye', el culturista brasileño famoso por inyectarse aceite en los bíceps  

Arlindo de Souza, popularmente conocido como 'el Popeye brasileño', ha muerto a los 55 años. El conocido culturista brasileño estuvo años inyectándose una mezcla de aceite mineral y alcohol para aumentar el tamaño de sus bíceps, los cuales llegaron a medir hasta 70 centímetros. Su figura saltó a la fama en los 2000, y pese a su importancia a nivel nacional en esta disciplina, los médicos siempre le avisaron de los graves peligros que corría al introducirse esta mezcla en su cuerpo.

5 comentarios
pitercio
Pobre desgraciado. Espero que no le incineren, que se lía.

srskiner
#2 incluso enterrarlo cerca de corrientes de agua lo veo peligroso

poxemita
Mucho ha vivido para lo que se hacía.

Jaime131
Además de lo peligroso que es, queda horrible.

PeroKeKoñoLePasaAlMundo
No era virgen extra, otro gallo habría cantado.


