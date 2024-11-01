Muere a los 55 años 'Popeye', el culturista brasileño famoso por inyectarse aceite en los bíceps  

Arlindo de Souza, popularmente conocido como 'el Popeye brasileño', ha muerto a los 55 años. El conocido culturista brasileño estuvo años inyectándose una mezcla de aceite mineral y alcohol para aumentar el tamaño de sus bíceps, los cuales llegaron a medir hasta 70 centímetros. Su figura saltó a la fama en los 2000, y pese a su importancia a nivel nacional en esta disciplina, los médicos siempre le avisaron de los graves peligros que corría al introducirse esta mezcla en su cuerpo.