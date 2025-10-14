Muere a los 51 años D’Angelo, cantante de R&B ganador del Grammy

El cantante estadounidense D’Angelo, cuyas geniales melodías y un videoclip impactante lo convirtieron en una leyenda del neo-soul, ha fallecido, según un comunicado de su familia. Tenía 51 años. “La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz en esta vida”, dijo su familia en un comunicado que proporcionó a CNN su discográfica de toda la vida, RCA. D’Angelo murió este martes “tras una larga y valiente batalla contra el cáncer”, afirmó su familia.