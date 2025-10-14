edición general
Muere a los 51 años D’Angelo, cantante de R&B ganador del Grammy

Muere a los 51 años D’Angelo, cantante de R&B ganador del Grammy

El cantante estadounidense D’Angelo, cuyas geniales melodías y un videoclip impactante lo convirtieron en una leyenda del neo-soul, ha fallecido, según un comunicado de su familia. Tenía 51 años. “La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz en esta vida”, dijo su familia en un comunicado que proporcionó a CNN su discográfica de toda la vida, RCA. D’Angelo murió este martes “tras una larga y valiente batalla contra el cáncer”, afirmó su familia.

Mark_ #1
Me sigue chirriando leer lo de la "batalla contra el cáncer". El enfermo no está luchando, está sobreviviendo. Son los medicamentos, la medicina moderna y el personal médico quienes que luchan por el. El enfermo bastante tiene con lo que le ha tocado como para perder batallas que no eligió luchar. Sé que es un eufemismo, sé que se puede considerar una frase dicha, una forma de poner en valor que el paciente no se rindió y eligió tratarse, pero que sigue poniendo el foco de la acción donde no es.

DEP.
#3 Lusco2
#3 Lusco2
#1 No lo ha conseguido DEP
0 K 7
Mimaus #4
#1 bueno, esa lucha no es solo a nivel físico.
1 K 13
Mark_ #5
#4 lo sé, por eso digo que es una forma de poner en valor que el paciente no se rindió. #2
0 K 11
Furiano.46 #2
No estoy de acuerdo contigo. Muchas veces puedes hacer mucho, pelear. No tirarte en el sofá y esperar. Puedes moverte, meditar, tener relaciones que ayuden a tener un estado de ánimo elevado, por no contar experimentar con suplementos y ayunos y lo que le siente bien a tu cuerpo. Lo digo por experiencia muy cercana.

PD: DEP

PD: DEP
2 K 24

