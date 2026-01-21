Muchos documentos reconocen la soberanía danesa sobre Groenlandia [ENG]

En un mensaje extraordinario dirigido al primer ministro de Noruega, el presidente Trump vinculó su empeño por el territorio danés autogobernado de Groenlandia con el hecho de no haber ganado el Premio Nobel de la Paz. También afirmó que no existen documentos escritos que respalden la propiedad de Groenlandia por parte de Dinamarca. «Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y además, ¿por qué tienen un “derecho de propiedad” de todos modos? No hay documentos escritos, solo que un barco llegó allí hace cientos de años.