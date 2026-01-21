edición general
Muchos documentos reconocen la soberanía danesa sobre Groenlandia [ENG]

En un mensaje extraordinario dirigido al primer ministro de Noruega, el presidente Trump vinculó su empeño por el territorio danés autogobernado de Groenlandia con el hecho de no haber ganado el Premio Nobel de la Paz. También afirmó que no existen documentos escritos que respalden la propiedad de Groenlandia por parte de Dinamarca. «Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y además, ¿por qué tienen un “derecho de propiedad” de todos modos? No hay documentos escritos, solo que un barco llegó allí hace cientos de años.

#1 Nasser
Menudo imbécil peligroso.
#4 GeneWilder
La pataleta de Trump me Recuerda a los reclamos de Francisco I de Francia cuando preguntaba en qué cláusula del testamento de Dios se hacía heredero universal al rey de España.
#10 DayOfTheTentacle
#7 són la força de les armes :'(
#5 DayOfTheTentacle
Trump, Catalunya és una colònia espanyola! Allibera'ns! Bé, millor no...
#7 cosmonauta
#5 Justament estava pensant alguna cosa semblant. Els groenlandesos tenen dret a decidir per si mateixos. I ara mateix estan deixant molt clar que americana no volen ser. Però no són els papers ni la història el que els hi dóna dret sino l'autodeterminació.
#9 DayOfTheTentacle
#7 tu be moito racist mai friend
#2 Jointhouse_Blues
Y un matón y su ejercito los disputa. ¿Quién lleva la razón aquí?
#6 Leon_Bocanegra
Que los daneses llegaran allí en un barco hace 500 años no significa que la tierra sea suya www.facebook.com/share/v/19PHY9FFx8/
#3 Ka1900
Que enseñen los papeles que llevaron los del Mayflower en 1620...entonces que reclamen a los demás.
#8 Andreham
¿Y cómo dice Trumpito que se formó Estados Unidos...?
