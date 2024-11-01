MSX: el ordenador que casi conquista el mundo [EN]  

Lo que empezó como una idea ambiciosa para unificar la industria del ordenador acabó creando uno de los ecosistemas más singulares de la historia de la informática. El MSX no llegó a conquistar el mundo, pero su influencia sigue viva hoy en día y, para muchos entusiastas de la retroinformática, el MSX continúa siendo una de las plataformas más queridas jamás creadas: un sistema construido no por una sola empresa, sino por toda una industria trabajando en conjunto.