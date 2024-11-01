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MSX: el ordenador que casi conquista el mundo [EN]

MSX: el ordenador que casi conquista el mundo [EN]  

Lo que empezó como una idea ambiciosa para unificar la industria del ordenador acabó creando uno de los ecosistemas más singulares de la historia de la informática. El MSX no llegó a conquistar el mundo, pero su influencia sigue viva hoy en día y, para muchos entusiastas de la retroinformática, el MSX continúa siendo una de las plataformas más queridas jamás creadas: un sistema construido no por una sola empresa, sino por toda una industria trabajando en conjunto.

| etiquetas: msx , retroinformática , bill gates , konami , 8 bits , kazuhiko nishi
12 2 0 K 53 tecnología
4 comentarios
12 2 0 K 53 tecnología
eltxoa #1 eltxoa
Resumen IA:

En los primeros años 80, el mercado doméstico de ordenadores estaba muy fragmentado, con máquinas incompatibles entre sí como Commodore 64, Atari 8-bit, ZX Spectrum o Apple II. El emprendedor japonés Kazuhiko Nishi, aliado con Bill Gates y Microsoft, concibió el estándar MSX como una plataforma común: múltiples fabricantes, un mismo hardware base y un único ecosistema de software compatible. Empresas como Sony, Panasonic, Toshiba, Philips, Yamaha, Casio o Canon lanzaron sus propios…   » ver todo el comentario
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Vodker #2 Vodker
Hay MSX, hay meneo.
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u_1cualquiera #3 u_1cualquiera
Konami fútbol!
Y yo que les dije q mis padres que lo quería para estudiar
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#4 sorecer
Aquí un usuario de MSX con un cartucho de Lode Runner que perdió años de vida con el jueguito..
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menéame