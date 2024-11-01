edición general
MSI en problemas tras encontrase varios palés de gráficas GeForce RTX 5090 en China

MSI se ha visto obligada a lanzar un comunicado después de que en China aparecieran varios palés repletos de tarjetas gráficas GeForce RTX 5090. Y es que la compañía se ha visto forzada a aclarar su posición después de que en redes sociales se viralizara como cerca de 100 tarjetas gráficas MSI GeForce RTX 5090 han terminado llegando a China, algo que está completamente prohibido.

Enésimo_strike
#7 anonadado me hallo
Enésimo_strike
Para que querría China tarjetas gráficas decadentes occidentales en lugar de las pujantes tarjetas chinas?
EsanZerbait
#4 es el mercado (negro), amijo
tremebundo
#4 Para dejarte a ti perplejo.
laveolo
Culpa de poner sanciones sin saber lo que se hace.

Se puede controlar lo que se vende/compra en un mercado cerrado pero ¿en un mercado abierto al publico? Mañana si un señor del poligono Cobo Calleja me compra 10 graficas no sé si las va a usar para abrir una gaming house, un centro de VR o las va a empaquetar y mandar a China.
SeñorPresunciones
A ver, que Igual son SMI Ndivia Suprima... yo me fijaría bien.
DORO.C
Que me den una...
vvjacobo
Ostras ahora mismo eso es mejor que encontrar varios palés de lingotes de oro! :-D
EsanZerbait
#1 creo que te has pasado de frenada, el oro está a precios récord....
