MSI en problemas tras encontrase varios palés de gráficas GeForce RTX 5090 en China

MSI se ha visto obligada a lanzar un comunicado después de que en China aparecieran varios palés repletos de tarjetas gráficas GeForce RTX 5090. Y es que la compañía se ha visto forzada a aclarar su posición después de que en redes sociales se viralizara como cerca de 100 tarjetas gráficas MSI GeForce RTX 5090 han terminado llegando a China, algo que está completamente prohibido.
Se puede controlar lo que se vende/compra en un mercado cerrado pero ¿en un mercado abierto al publico? Mañana si un señor del poligono Cobo Calleja me compra 10 graficas no sé si las va a usar para abrir una gaming house, un centro de VR o las va a empaquetar y mandar a China.