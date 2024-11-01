edición general
8 meneos
17 clics

Movistar Plus+ modifica las condiciones recortando el servicio de grabaciones de 180 a 120 días y borra meses de contenido almacenado por sus clientes

Los clientes de Movistar Plus+ se han encontrado con un cambio inesperado. Sin previo aviso, la plataforma ha reducido el tiempo de conservación de las grabaciones de 180 a 120 días, aplicándolo de forma retroactiva a contenidos que ya estaban grabado . Muchos han perdido hasta dos meses de contenidos. Desde el punto de vista de los clientes, el enfado es evidente. Consideran que si Movistar decide modificar las condiciones, deberían aplicarse únicamente a las nuevas grabaciones respetando las realizadas con las condiciones anteriores.

| etiquetas: movistar plus , movistar , grabaciones
7 1 0 K 91 tecnología
4 comentarios
7 1 0 K 91 tecnología
#1 pcmaster
Con el VHS esto no pasaba.
1 K 27
uyquefrio #4 uyquefrio
El trilero tiene una clientela fija a la que le gusta ser estafada una y otra vez... :roll:
0 K 12
#2 topecb
Si no has visto la película en 120 días, ya te digo yo que tenías pensado verla el día 121 xD
0 K 10
Rihusu #3 Rihusu
Porque largar a las garrapatas de asesores y altos directivos inútiles no se la saben...
0 K 6

menéame