El Movimiento Ibérico Antinuclear denuncia la estafa que supondría la ampliación de Almaraz

El colectivo, expresa su rechazo a la prórroga de la central nuclear de Almaraz y advierte de que es el primer paso para hacer saltar el plan de cierre y chantajear a la ciudadanía para que pague por su negocio y sus residuos radiactivos. La ampliación de explotación de la central significaría un obstáculo para la industria renovable de Extremadura, ahogando el nacimiento de un tejido socioeconómico local independiente de la industrial nuclear. La presidenta de la Junta de Extremadura, promueve este acuerdo con una rebaja de 40 millones euros

#2 tierramar *
Y lo principal: EL PELIGRO: Las fechas no son arbitrarias ni simbólicas: responden a razones técnicas y regulatorias. Almaraz lleva más de cuatro décadas en operación, y su infraestructura muestra signos evidentes de fatiga térmica, irradiación prolongada y envejecimiento estructural. , La acumulación progresiva de fallos y paradas no programadas en los últimos años confirma este deterioro. El incidente del 28 de abril de 2025, cuando un fallo interno comprometió temporalmente el…   » ver todo el comentario
#1 tierramar *
María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, promueve este acuerdo con una rebaja de 40 millones euros al año a las empresas nucleares en la tasa por el impacto de su actividad. Cristina Rois, portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), ha mostrado su rechazo a que “se conceda un nuevo regalo a las nucleares rebajando o haciendo desaparecer esta tasa, destinada a alimentar un fondo que es insuficiente para la gestión durante siglos de los residuos nucleares”. Rois señala que “el insolidario oligopolio nuclear presiona de nuevo para evitar pagar por las consecuencias de su radiactivo negocio nuclear, con la complicidad de políticos como María Guardiola
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No hay ninguna socialización de costes ya que el impuesto autónomo no se usa para la gestión de residuos.
La gestión de residuos se paga con la tasa Enresa.

Donde si hay socialización de costes es en desmontaje de las eolicas, que se les da una subvención de 186 millones.
www.idae.es/noticias/el-idae-adjudica-186-millones-en-ayudas-para-repo
Priorat #6 Priorat
#3 Eso es una repotenciación, no un desmontaje.

Para ser claros, cualquier central renovable o no, antes de conectar (es condición para obtener la Autorización Administrativa de Explotación) depositar un aval ante la administración con el valor del desmantelamiento y la gestión de residuos. Obviamente incluye eólicas y fotovoltaicas. Y si pasase algo, el responsable es el propietario.

Este aval se va actualizando al IPC durante la vida de la central. Es decir, cualquier central ya ha pagado…   » ver todo el comentario
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#0 Pues tu amo Putin le sigue dando a lo nuclear y no te veo quejarte
elperiodicodelaenergia.com/rusia-aumentara-capacidad-nuclear-para-alim
