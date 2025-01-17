El Movimiento Ibérico Antinuclear denuncia la estafa que supondría la ampliación de Almaraz

El colectivo, expresa su rechazo a la prórroga de la central nuclear de Almaraz y advierte de que es el primer paso para hacer saltar el plan de cierre y chantajear a la ciudadanía para que pague por su negocio y sus residuos radiactivos. La ampliación de explotación de la central significaría un obstáculo para la industria renovable de Extremadura, ahogando el nacimiento de un tejido socioeconómico local independiente de la industrial nuclear. La presidenta de la Junta de Extremadura, promueve este acuerdo con una rebaja de 40 millones euros
| etiquetas: residuos nucleares , socialización de los costes nucleares
La gestión de residuos se paga con la tasa Enresa.
Donde si hay socialización de costes es en desmontaje de las eolicas, que se les da una subvención de 186 millones.
www.idae.es/noticias/el-idae-adjudica-186-millones-en-ayudas-para-repo
Para ser claros, cualquier central renovable o no, antes de conectar (es condición para obtener la Autorización Administrativa de Explotación) depositar un aval ante la administración con el valor del desmantelamiento y la gestión de residuos. Obviamente incluye eólicas y fotovoltaicas. Y si pasase algo, el responsable es el propietario.
Este aval se va actualizando al IPC durante la vida de la central. Es decir, cualquier central ya ha pagado… » ver todo el comentario
