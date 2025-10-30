edición general
7 meneos
31 clics
XPeng quiere conquistar Europa con sus eléctricos capaces de cargar en 12 minutos

XPeng quiere conquistar Europa con sus eléctricos capaces de cargar en 12 minutos

Gracias a sus arquitecturas de 800 voltios, alcanzan respectivamente un pico de 451 y 525 kW, tardando apenas 12 minutos en pasar del 10 al 80%. Esto los sitúa por delante de rivales como los Hyundai IONIQ 5 y 9, que si bien también cuentan con sistemas de 800 voltios, se demoran respectivamente 18 y 24 minutos en recuperar el mismo porcentaje, lo que demuestra lo avanzado de la tecnología de XPeng.

| etiquetas: xpeng , carga , 800 voltios , eléctricos
6 1 0 K 72 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 72 actualidad
#1 IsraelEstadoGenocida
El resto de europa no se... pero de los pirineos no baja. Puede traer todos los coches que quiera pero se va a topar con la burrocracia española para montar cargadores que trabajen a esa potencia. Sobre todo para certificarlos
1 K 29
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Ni España ni Europa tiene redes, Alemania va a invertir 320.000 millones en redes
www.meneame.net/story/arranca-titanico-plan-320-000-millones-euros-16-
0 K 18
eldet #2 eldet
del 10 al 80%

No se que necesidad tiene el titular de exagerar
0 K 6
#4 Perrota
#2 Es que la tasa habitual es del 20 al 80%. Si lo hacen desde el 10% es más impresionante.
1 K 30

menéame