El motivo por el que a veces sentimos que nos caemos cuando nos estamos durmiendo: "No estás solo, es perfectamente normal"

Existen dos teorías que explicarían este fenómeno, llamado sacudida hipnagógica, y el estrés o la cafeína pueden empeorarlo. "La primera es que son parte de nuestra transición natural al sueño. Es posible que nuestros nervios fallen cuando nuestros músculos se relajan, porque nuestro cerebro asume que la relajación significa que nos estamos cayendo". "La segunda es que son reflejos que aún conservamos como primates evolucionados para evitar que te caigas de un árbol en el que estás durmiendo".