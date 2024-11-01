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El motivo por el que a veces sentimos que nos caemos cuando nos estamos durmiendo: "No estás solo, es perfectamente normal"

El motivo por el que a veces sentimos que nos caemos cuando nos estamos durmiendo: "No estás solo, es perfectamente normal"

Existen dos teorías que explicarían este fenómeno, llamado sacudida hipnagógica, y el estrés o la cafeína pueden empeorarlo. "La primera es que son parte de nuestra transición natural al sueño. Es posible que nuestros nervios fallen cuando nuestros músculos se relajan, porque nuestro cerebro asume que la relajación significa que nos estamos cayendo". "La segunda es que son reflejos que aún conservamos como primates evolucionados para evitar que te caigas de un árbol en el que estás durmiendo".

| etiquetas: sacudida hipnagógica , sueño , caída
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6 comentarios
8 0 0 K 107 ciencia
Anfiarao #1 Anfiarao
No es normal, desconfía de tu pareja >:-(

youtu.be/EoQDf0bovT4?is=KLmSmXQD5J7GCwj0
1 K 21
Metabarón #6 Metabarón
#1 Ya decía yo que siempre me daba apnea del sueño cuando ella estaba despierta a mi lado :-O
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Deviance #2 Deviance
Y que se te caen to los dientes...... soñar con familiares que han muerto....
El mundo de los sueños.....
Tema delicado.
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SerVicius #3 SerVicius
El caso me pasa pero la patada que le di a la pared mientras soñaba que jugaba al futbol, esa si que es digna de estudio. Menos mal que no remate de cabeza.
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Walldrop #4 Walldrop
#0 estupenda entradilla des-clickbaitizadora, honrachi
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#5 Leclercia_adecarboxylata
No eran viajes astrales? :-(
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menéame