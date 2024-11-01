edición general
3 meneos
20 clics
Motín en la cárcel de Tarragona: cuatro internos se sublevan y se arman con baldosas de un baño

Motín en la cárcel de Tarragona: cuatro internos se sublevan y se arman con baldosas de un baño

Cuatro internos de la cárcel de Tarragona, el centro penitenciario de Mas d’Enric, en el término municipal de El Catllar, se amotinaron este domingo 4 de abril en el patio del DERT (Departamento Especial de Régimen Cerrado), el módulo destinado a los presos más conflictivos o a aquellos que requieren aislamiento por distintas razones. Según explica el Departament de Justícia, “mediante técnicas de desescalada del conflicto se logró que los internos depusieran su actitud y dejaran los fragmentos de baldosa en el suelo”.

| etiquetas: motín , más denric , tarragona
2 1 0 K 23 actualidad
8 comentarios
2 1 0 K 23 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
Que amenazaban, con alicatar una pared ? xD
3 K 34
#2 bizcobollo
#1 Sin junta de dilatación
1 K 17
miq #3 miq
#1 una baldosa rota es como un cuchillo
6 K 56
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#3 Hablando de cuchillos, a ver si afilas un poco ese sentido del humor :roll:
1 K 14
miq #8 miq
#6 Una vez ayudaba a un colega a demoler media casa y me cayó un trozo de cemento pegado a una baldosa rota, menos mal que la empujé con la mano, por que iba directa al tendón del cuádriceps, de como 10 cm de altura de caída agujereo el guante que llevaba y la piel dejando un buen reguero de sangre.
0 K 9
#4 cajadecartonmojada
#1 Peor: iban a bailar chotis.
0 K 12
eltoloco #7 eltoloco
Tan sencillo como encerrarlos y esperar a que se cansen, se les corta la llave de paso del baño y no aguantan más de 3 días.
0 K 11
#5 Mesopotámico
Luego habrá riquisimas palizas, que bien
0 K 8

menéame