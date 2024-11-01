Motín en la cárcel de Tarragona: cuatro internos se sublevan y se arman con baldosas de un baño

Cuatro internos de la cárcel de Tarragona, el centro penitenciario de Mas d’Enric, en el término municipal de El Catllar, se amotinaron este domingo 4 de abril en el patio del DERT (Departamento Especial de Régimen Cerrado), el módulo destinado a los presos más conflictivos o a aquellos que requieren aislamiento por distintas razones. Según explica el Departament de Justícia, “mediante técnicas de desescalada del conflicto se logró que los internos depusieran su actitud y dejaran los fragmentos de baldosa en el suelo”.