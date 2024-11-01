·
Los Mossos investigan una presunta agresión sexual del hermano de Ansu Fati a una mujer en la casa de Lamine Yamal
La chica, de nacionalidad holandesa, aseguró haberse despertado tras sufrir tocamientos, y cree que pudo ser víctima de sumisión química, aunque por ahora no ha formalizado denuncia
#1
Kantinero
*
El hermano de....
En casa de......
No hay denuncia.....
Pudo ser víctima.....
ABC en su esplendor, dice algo del alcalde de Móstoles?
Sigo echando en falta el voto incompleta
5
K
56
#4
Alakrán_
#1
Si habla de que fue al hospital y que se activaron los protocolos.
0
K
14
#5
D303
#1
O el voto de
que imaginación tienen
porque vamos no dan ni una prueba de nada
0
K
10
#7
obmultimedia
#1
Le tienen una inquina monumental a este chaval. ( por no decir racistas)
0
K
11
#3
Alakrán_
Esta parte que me ha llamado la atención ¿Qué sustancia no se detecta en orina en menos de 24 horas?
ChatGPT habla del GHB, pero que se detectan en orina si se buscan en 12/24h.
Tarde yo 4 meses en dar un test "limpio" en thc, en dar negativo tarde menos, pero la rayita daba pena verla y era un cante.
las fuentes consultadas indican que es muy poco habitual que las analíticas puedan confirmar si las agresiones se han perpetrado bajos los efectos de sustancias, ya que estas suelen desaparecer del organismo a las pocas horas
1
K
24
#6
pitercio
Hasta que Ascensio no mande el vídeo no me creo nada.
0
K
16
#2
BenitoCameIa
Yo si no hay fotos de la susodicha no puedo dar mi veredicto
1
K
14
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
