Los Mossos desalojan el asentamiento del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona)

En el interior del B9 han sido identificadas 181 personas: 18 han sido detenidas por la Policía Nacional en aplicación de la ley de extranjería y una porque tenía un requerimiento previo de arresto. El Ayuntamiento de Badalona "no va a gastar ni un solo euro en dar vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos", según ha declarado el alcalde Xavier García Albiol tras el desalojo de 181 personas.