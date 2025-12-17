edición general
6 meneos
11 clics

Los Mossos desalojan el asentamiento del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona)

En el interior del B9 han sido identificadas 181 personas: 18 han sido detenidas por la Policía Nacional en aplicación de la ley de extranjería y una porque tenía un requerimiento previo de arresto. El Ayuntamiento de Badalona "no va a gastar ni un solo euro en dar vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos", según ha declarado el alcalde Xavier García Albiol tras el desalojo de 181 personas.

| etiquetas: desalojo , badalona , infravivienda
5 1 2 K 36 actualidad
3 comentarios
5 1 2 K 36 actualidad
plutanasio #2 plutanasio
Bueno, es lo que han votado los habitantes de Badalona. Esa gente seguro que es bien recibida en ciudades gobernadas por el psoe o erc. Allí seguro que les dan cobijo.
5 K 43
#3 dclunedo
#2 :-D :-D fachita... jajajaja :troll:
0 K 7
frg #1 frg
El Ayuntamiento no gastará "ni un solo euro" en darles techo

Ala, más gente durmiendo en la calle.
0 K 12

menéame