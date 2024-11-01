Los Mossos buscan a Gina, una niña de 5 años de El Prat, en un posible caso de sustracción parental

Los Mossos d'Esquadra buscan a Gina, una menor de cinco años, de El Prat de Llobregat (Barcelona), después de que el padre no la devolviese a su madre este pasado sábado, a las siete de la tarde, según lo acordado en el régimen establecido por el juzgado. El individuo, Facundo Nahuel D. S., tenía que haberla llevado al punto de encuentro, pero allí no se presentó.