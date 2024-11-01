edición general
Los Mossos buscan a Gina, una niña de 5 años de El Prat, en un posible caso de sustracción parental

Los Mossos d'Esquadra buscan a Gina, una menor de cinco años, de El Prat de Llobregat (Barcelona), después de que el padre no la devolviese a su madre este pasado sábado, a las siete de la tarde, según lo acordado en el régimen establecido por el juzgado. El individuo, Facundo Nahuel D. S., tenía que haberla llevado al punto de encuentro, pero allí no se presentó.

Cuñado #1 Cuñado
Que haya sido el padre nos librará de los consabidos chascarillos de quinto larios-cola del colectivo de pollitas heridas de Menéame.
4 K 29
Alakrán_ #2 Alakrán_ *
#1 Este es abono para los comentarios del colectivo de los chochos escocíos.

Vamos a poner a prueba la vara de medir en Meneame para las expresiones sexistas despectivas ante la absoluta impasibilidad demostrada hasta ahora.

Feliz navidad! Feliz año! Que seáis felices!x
0 K 11
Pontecorvo #3 Pontecorvo
#1 Ya se ve que es lo único que te importa.
0 K 8
Pertinax #4 Pertinax
#1 — Hay relativamente más delitos de violencia sexual cometidos por extranjeros.
— Son todos hombres.

— Hay relativamente más delitos de secuestro parental cometidos por mujeres
— Pollaheridas.
0 K 18

