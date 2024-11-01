·
14
meneos
43
clics
Los Mossos atribuyen ocho ataques más al 'escupidor de Girona': las víctimas, mujeres jóvenes
En las últimas horas, los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Girona han recibido hasta ocho denuncias de mujeres, todas jóvenes, que han sido escupidas por un mismo hombre en las calles de Girona.
etiquetas
:
girona
,
mossos
,
escupidor
,
mujeres
#2
pitercio
Un tío cerdo que pide a gritos volver a la edad media y que le den su San Martín.
3
K
45
#4
Nuisaint
Pues expulsión de España y deportado a Nigeria...si hubiera justicia. No harán nada a no ser que salga más en prensa y se vuelva viral.
4
K
43
#5
capitan__nemo
Será un incel de esos que agreden a mujeres.
0
K
19
#1
eltxoa
eso de escupir a cristianos lo he visto en las calles de Jerusalén. ¿comía jamón?
0
K
11
#3
u_1cualquiera
Jack el escupidor
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
