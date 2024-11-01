·
5
meneos
13
clics
La morosidad se dispara en el mercado del alquiler valenciano: los propietarios dejan de percibir más de 7.000 euros de media
El incremento de los precios y la tardanza en la resolución de conflictos por impago provoca un incremento de 1.500 euros en la provincia.
|
etiquetas
:
alquiler
,
inmobiliaria
,
crisis
4
1
2
K
49
actualidad
16 comentarios
4
1
2
K
49
actualidad
relacionadas
#1
WcPC
*
fijaos cuantos pisos deben tener "los propietarios" de media para que la morosidad media sean 7000 €, la mitad de un salario mínimo ANUAL
2
K
45
#6
Juez_Falcone
#1
dale una vuelta a tu comentario. En el momento que deja de pagar y un juez le echa se acumula mucha deuda. Con un único alquiler es suficiente.
2
K
32
#9
WcPC
*
#6
Tu dale una vuelta a la noticia...
No aparece por ningún lado el número de viviendas en "impago" o el % de viviendas en "impago" por el total de vivienda, solo la cuantía media de lo que "sufre" cada propietario...
Si el propietario tuviera 2 viviendas de media (el mito de la pobre jubilada que complementa su pensión con dos pisos, se cae), que tarde 1 año en poder expulsar al inquilino, que la morosidad debería ser del 50% y costar cada piso 7000€ al año para…
» ver todo el comentario
0
K
12
#10
WcPC
*
#5
Si se puede leer si pones "modo lectura" antes de que cargue la página completamente...
Pero es lo que dice
#3
y yo digo en
#9
luego, la morosidad no está disparada, es porque el precio de los alquileres se han disparado.
#8
lo ha escrito más corto también...
La noticia es una manipulación descarada para que los propietarios den "penita"
0
K
12
#15
Zerjillo
#10
Ufff, lo de ponerlo en modo lectura antes de que cargue ya es de nivel. Lo he intentado pero es que a mi me carga bastante rápido...
0
K
7
#12
WcPC
*
#11
Claro....
¿Entonces, si la media fuese 1 piso por propietario TODOS los propietarios tienen su único piso en alquiler con morosos?
Si eso fuese cierto, el titular de la noticia sería "Nadie paga el alquiler en Valencia"
...
Ya lo explico en
#9
0
K
12
#13
El_dinero_no_es_de_nadie
#12
La media en la cantidad de la morosidad se refiere a los impagos.
No se incluye a los que pagan.
0
K
14
#14
WcPC
#13
No te has leído el comentario
#9
que te he dicho.
0
K
12
#11
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#1
Uno sólo, 800 € de alquiler y 10 meses de impago son 8.000 €
Lo tienes en la entradilla
El incremento de los precios
y la tardanza en la resolución de conflictos
por impago provoca un incremento de 1.500 euros en la provincia
0
K
14
#5
Zerjillo
A ver, no puedo leer la noticia entera, solo suscriptores. Pero los números me resultan raros y excesivos. Me huelo que será que los que tienen deudas por impago , dichas deudas por impago ascienden de media a 7000€ (muchos meses sin cobrar). Pero es que me cuesta creer que de media todos los arrendadores (incluyendo los que no tienen impagos) tengan esas deudas pendientes de cobrar.? Alguien con acceso a esa información puede corroborarlo? ?es un caso típico de "mierda de titular engañoso"?
3
K
43
#7
josde
#5
Te pongo toda la noticia, no es que sea muy extensa: Los responsables de la subida desproporcionada de los precios de los alquileres son los que ponen los precios y éstos, obviamente, son los propietarios. Si hubieran 600.000 viviendas disponibles, la competencia haría que los precios se moderaran. Ambos gobiernos (PP y PSOE) han sido responsables de que se haya llegado a esta situación y las CC.AA., que tienen las competencias en vivienda, son las que están bombardeando las posibles soluciones.
0
K
20
#8
Robus
#5
Va a ser eso, que los que no pagan, de media, deben 7000€.
Porque lo otro significaría que cada propietario tiene al menos un inquilino que no paga, lo que, de ser cierto, retiraría a todos los pequeños propietarios del mercado y son la inmensa mayoría.
1
K
24
#3
aupaatu
Igual coincide con los datos de beneficios por el aumento del alquiler.
1
K
20
#4
JackNorte
Cuando no paran de insultar a los alquilados y de perseguirlos mediaticamente como a delincuentes peligrosos. Cuando las necesidades humanas son usadas como ataque y los beneficios astronomicos, incluso por encima de la vida de las personas, como exito premiable o ejemplar.
Es para darle una vueltica.
0
K
11
#2
kreator
La burbuuuja se va pichààà
0
K
10
#16
Macnulti_reencarnado
A ver si el próximo gobierno le echa huevos y legisla para que se pueda echar a hostia viva de tu casa a los okupas de mierda.
0
K
10
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
