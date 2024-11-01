edición general
Moreno cierra el año urgiendo a la oposición disculpas por las acusaciones sobre los cribados

Los errores en los cribados del cáncer de mama han ocupado una gran parte de la sesión, sobre todo después de que la Fiscalía haya archivado la denuncia de Amama por el supuesto borrado y manipulación de las mamografías. Juanma Moreno exigía a PSOE y Por Andalucía, que “pidan perdón y reconozcan que han faltado a la verdad”. “Hay partidos que se han instalado en la mentira. Que pidan perdón y reconozcan que han faltado a la verdad. Es indigno. Todo no vale en política”.

comentarios
luspagnolu
Lo dicho ya varias veces: uno cree que Juanma Moreno no puede ser más miserable. Uno se equivoca.
wata
#1 Siempre con una sonrisa...
#5 tromperri
#1 #2 lo pueden hacer porque controlan los medios y la judicatura. Así de simple.
alcama
#1 Tiene una sentencia que le avala. UNA SENTENCIA.
El PSOE, el partido de los puteros, se ha tirado al monte y no respeta ni eso
XtrMnIO
Técnica de Goebbels de la proyección.

La derechusma lo aplica en cada respiración que hace.
ipanies
#4 Lo aplica mal, suerte tiene la organización delictiva de que su base de votantes se lo traga todo.
elGude
Lo peor de todo es que sus votantes tragarán.
wata
La capacidad que tienen algunos de intentar darle la vuelta a la tortilla y aparecer como víctimas.
JackNorte
Esperar que asesdinos por beneficio e incompetencia cambien su forma de ser es muy optimista. Es su negocio.
