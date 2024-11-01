Moreno cierra el año urgiendo a la oposición disculpas por las acusaciones sobre los cribados

Los errores en los cribados del cáncer de mama han ocupado una gran parte de la sesión, sobre todo después de que la Fiscalía haya archivado la denuncia de Amama por el supuesto borrado y manipulación de las mamografías. Juanma Moreno exigía a PSOE y Por Andalucía, que “pidan perdón y reconozcan que han faltado a la verdad”. “Hay partidos que se han instalado en la mentira. Que pidan perdón y reconozcan que han faltado a la verdad. Es indigno. Todo no vale en política”.