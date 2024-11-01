·
16
meneos
40
clics
Moreno Bonilla presume de ligar más desde que es presidente
El presidente de la Junta ha concedido una entrevista en la que ha hablado de la "erótica del poder", que provoca, según el líder del PP-A, "que mujeres se acerquen con interés"
|
etiquetas
:
moreno bonilla
,
pp
,
ligar
,
andalucía
,
mujeres
13
3
2
K
54
actualidad
32 comentarios
13
3
2
K
54
actualidad
#2
Beltenebros
Mira que los del PSOE son cutres y demás, pero los del PP son de lo peor.
4
K
63
#17
Shoemaker
#2
los del PSOE son depredadores sexuales. Bastante peor que "cutres" o que el gañán de la noticia
3
K
-17
#20
Beltenebros
#17
Eduardo Inda, disimula un poco.
0
K
19
#27
Kmisetas
#2
cambia "cutres" por "corruptos" para blanquear menos.
0
K
6
#29
Beltenebros
#27
¿Te escuece algo, querido meneante de sesgo derechoso?
0
K
19
#32
Kmisetas
#29
Nada, pero me gusta llamar a las cosas por su nombre, querido meneante de sesgo socialista.
0
K
6
#21
Torrezzno
#19
ah, hablaba al meneante anónimo. Yo nunca voto negativo a nada asi que me autoexcluyo
0
K
20
#5
Torrezzno
La entrevista original la tirasteis
www.meneame.net/story/juanma-moreno-mas-intimo-ya-joven-sanchez-veia-a
Lo veo bien, era muro de pago
0
K
20
#14
Beltenebros
#5
¿A quién se lo dices? Yo no he votado ese enlace que mencionas.
Y veo aquí llorando a mucho pepero en los comentarios, o más bien debería decir trolentarios.
0
K
19
#18
Torrezzno
*
#14
no lloro. Enlazo al contenido original simplemente. Por si a alguien le interesa ir a la fuente
0
K
20
#19
Beltenebros
*
#18
Lo de llorar no iba por ti. Y no me has respondido a mi pregunta.
0
K
19
#9
Beltenebros
#3
www.elplural.com/autonomias/andalucia/bidafarma-farmaceutica-eternamen
0
K
19
#8
Beltenebros
#3
Se supone que está casado ¿No?
0
K
19
#1
Beltenebros
No sé qué opinará su pareja al respecto.
0
K
19
#3
DayOfTheTentacle
#1
pareja?
0
K
8
#12
sotillo
#1
Lo mismo que la de Mazon, que es muy macho
0
K
10
#30
Beltenebros
#23
¿Federico Jiménez Losantos?
0
K
19
#31
Febrero2034
#30
¿de verdad?
0
K
6
#10
Pertinax
*
Breaking news de las buenas. Irrelevanterrimísima.
0
K
18
#4
salteado3
Este no usa H&S
1
K
15
#25
Kmisetas
Panfletada histórica.
0
K
6
#6
cissko
Pero, ¿Sabe contar? A ver si no sabe contar, por andaluz, y está contando ahora más de la cuenta.
2
K
-4
#22
Piscardomorao
*
#6
Enhorabuena, acabas de insultarnos a todos los andaluces diciendo que a lo mejor no sabe contar por ser andaluz.
No sé de que comunidad autónoma eres pero me da igual, seas de donde seas, lo que has dicho no va a hacer que insulte a toda la gente que ha tenido la desgracia de nacer cerca de ti.
No voy a decir lo que pienso de ti para evitar que me penalicen el karma, creo que con eso ya sabes lo que pienso.
1
K
12
#13
Febrero2034
no, me llamo Febrero2034. Y soy 1, no varios.
Pereza te da que, q algunos volvamos a escribir lo q queramos? Porque tu tb te registraste en algún momento y fuistes nuevo
2
K
-16
#26
Beltenebros
*
#13
Fuiste
sin S al final
por favor, que me duelen los ojos.
0
K
19
#28
Febrero2034
#26
escribo desde el móvil. Gracias x el apunte. Perdón
0
K
6
#7
Febrero2034
A portada que hay w ocultar los escándalos del PSOE.
Lo de comermñ la almena del alcalde del PSOE saldrá cuando?
4
K
-29
#11
Veelicus
#7
es que no falla, diciembre 2025... que pereza dais
6
K
56
#15
Scutarius
#7
tú decides de qué tenemos que hablar
0
K
7
#24
Febrero2034
#15
no. Yo no digo que tienes q hablar. Solo escribo aquí como haces tu
0
K
6
#16
Beltenebros
#7
Inda ¿Eres tú?
1
K
26
#23
Febrero2034
#16
entra en mi perfil y pone quien soy
0
K
6
Ver toda la conversación (
32
comentarios)
