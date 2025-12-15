edición general
El Juanma Moreno más íntimo: "Ya de joven a Sánchez se le veía la ambición. Era muy apuesto, pero yo también me defendía. Ahora es huraño y oscuro, no dice la verdad"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "La erótica del poder existe. Lideras una Comunidad Autónoma y eso hace que mujeres se acerquen con interés". "Mi mujer se ha molestado: se me acercaron dos niñas muy monas en Tarifa y se hicieron una foto pegadas cara con cara. Y ella delante, flipada, ‘qué poca vergüenza’”. “No soy guapo, pero es más importante ser atractivo. Mi fuerte es la constancia. Soy Tauro”.

Comentarios destacados:    
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
"Soy Tauro"
Tu lo que eres es gilipollas xD
11
luspagnolu #4 luspagnolu
Antes de leer la entrevista, pensé que era gilipollas. Me confundí. Es completamente gilipollas, lo mires por donde lo mires. No dice la verdad, dice de Pedro Sánchez quien miente una y otra vez en el caso de los cribados de cáncer.
3
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la URL de la página "elespanol.com/mujer/protagonistas/20251215/juanma-moreno-intimo-erotica-poder-existe-lideras-comunidad-autonoma-hace-mujeres-acerquen-interes/1003744052321_0.html" revela cuál era el titular original y cómo se cambió a posteriori
2
humono #11 humono
#1 Asquerosos unos (elespañol), asqueroso él.
0
maquingo #3 maquingo
Torrente VI
1
Kantinero #8 Kantinero
Machista y encima envidioso
0
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Cuánto habrá costado este publirreportaje? 20 pruebas diagnósticas?
0
Chinchorro #7 Chinchorro
¿Este es el que mata andaluzas con su dejadez?
0
#6 luckyy
Este subnormal preside una autonomía y es votado. Tocareloscojones!!
0
Mimaus #5 Mimaus
Madre mía, ya no sé si llamarlo casposo, cringe o asqueroso directamente.
0
humono #10 humono
Resumen:

"La erótica del poder existe. Lideras una Comunidad Autónoma y eso hace que mujeres se acerquen con interés".

"Mi mujer se ha molestado: se me acercaron dos niñas muy monas en Tarifa y se hicieron una foto pegadas cara con cara. Y ella delante, flipada, ‘qué poca vergüenza’”.

“No soy guapo, pero es más importante ser atractivo. Mi fuerte es la constancia. Soy Tauro”.

Está viendo como se le escapa la mayoría...
0

