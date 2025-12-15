El Juanma Moreno más íntimo: "Ya de joven a Sánchez se le veía la ambición. Era muy apuesto, pero yo también me defendía. Ahora es huraño y oscuro, no dice la verdad"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "La erótica del poder existe. Lideras una Comunidad Autónoma y eso hace que mujeres se acerquen con interés". "Mi mujer se ha molestado: se me acercaron dos niñas muy monas en Tarifa y se hicieron una foto pegadas cara con cara. Y ella delante, flipada, ‘qué poca vergüenza’”. “No soy guapo, pero es más importante ser atractivo. Mi fuerte es la constancia. Soy Tauro”.
| etiquetas: andalucia , pp , juanma moreno
Tu lo que eres es gilipollas
Está viendo como se le escapa la mayoría...