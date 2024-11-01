edición general
15 meneos
12 clics
Moreno Bonilla impulsa una ley que debilita las universidades públicas y favorece los "chiringuitos" privados

Moreno Bonilla impulsa una ley que debilita las universidades públicas y favorece los "chiringuitos" privados

Juan Manuel Moreno Bonilla no está improvisando. Está ejecutando una estrategia política perfectamente reconocible: la misma que Ayuso ha desplegado en Madrid para desmantelar la universidad pública y abrir un mercado educativo donde quien tiene dinero accede y quien no queda excluido. Andalucía, bajo el gobierno del PP, está viviendo un proceso silencioso pero profundo de privatización universitaria. No se hace a través de grandes recortes visibles ni de discursos agresivos, sino mediante la asfixia presupuestaria, el bloqueo de titulaciones e

| etiquetas: moreno bonilla , pp , andalucía
13 2 1 K 81 politica
4 comentarios
13 2 1 K 81 politica
wata #1 wata
Siguen su cruzada contra todo lo que sea público...menos sus sueldos.
3 K 55
#3 tierramar *
#1 Sus privilegios y los negocios de sus amigos, su red clientelar, que los pagamos nosotros
1 K 31
#4 omega7767
#1 y las paguitas a amiguetes y sus empresas
0 K 11
#2 omega7767
¿estaba la debilitación de las universidades públicas en el programa electoral del PP?
0 K 11

menéame