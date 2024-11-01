Moreno Bonilla impulsa una ley que debilita las universidades públicas y favorece los "chiringuitos" privados

Juan Manuel Moreno Bonilla no está improvisando. Está ejecutando una estrategia política perfectamente reconocible: la misma que Ayuso ha desplegado en Madrid para desmantelar la universidad pública y abrir un mercado educativo donde quien tiene dinero accede y quien no queda excluido. Andalucía, bajo el gobierno del PP, está viviendo un proceso silencioso pero profundo de privatización universitaria. No se hace a través de grandes recortes visibles ni de discursos agresivos, sino mediante la asfixia presupuestaria, el bloqueo de titulaciones e