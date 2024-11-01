Moreno Bonilla fracasa en su intento de encontrar un nuevo consejero de Salud y mantiene a su número dos hasta final de legislatura

Moreno Bonilla acaba de anunciar, mientras se celebra el semanal Consejo de Gobierno, que su número dos y consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, se mantendrá como titular de Salud hasta el final de esta legislatura, que caduca antes del próximo verano. Los denodados intentos de Moreno Bonilla por encontrar un candidato que aceptara el reto de asumir la cartera de Salud en estos momentos tan críticos han pinchado en hueso. Han sido varios los candidatos a los que se les ha ofrecido el puesto y la respuesta ha sido siempre un “no” rotundo.