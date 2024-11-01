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Moreno Bonilla excluye de su campaña a Aznar y Rajoy por el 'no a la guerra' y la Kitchen

Moreno Bonilla excluye de su campaña a Aznar y Rajoy por el 'no a la guerra' y la Kitchen

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a la reelección, Moreno Bonilla, ha decidido prescindir de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy en su campaña electoral para las autonómicas del próximo 17 de mayo. Tal y como ha adelantado El País, la decisión responde a una estrategia cuidadosamente diseñada para evitar interferencias nacionales y centrar el foco en una campaña de perfil andaluz, basada en la gestión y alejada de controversias que puedan erosionar su imagen de moderación.

| etiquetas: moreno bonilla , pp , aznar , rajoy
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4 comentarios
5 1 1 K 58 actualidad
tul #2 tul
Están tan podridos y son tan tóxicos que no los quieren ni en su casa
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josde #3 josde
Ansar ya sabemos lo ultra y impresentable que es, pero Rajoy es tan poco de todo que no es nada. :-D
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Milmariposas #1 Milmariposas
Da igual, el mal ya está hecho.
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Edheo #4 Edheo
En otras palabras... "verguenza de sus padres" por parte de Mariano Bonilla
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menéame