Moreno Bonilla excluye de su campaña a Aznar y Rajoy por el 'no a la guerra' y la Kitchen

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a la reelección, Moreno Bonilla, ha decidido prescindir de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy en su campaña electoral para las autonómicas del próximo 17 de mayo. Tal y como ha adelantado El País, la decisión responde a una estrategia cuidadosamente diseñada para evitar interferencias nacionales y centrar el foco en una campaña de perfil andaluz, basada en la gestión y alejada de controversias que puedan erosionar su imagen de moderación.