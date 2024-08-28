Moreno Bonilla, cuando el empático se convierte en ‘jartible’

La fina línea que separa al ser empático con la persona jartible (o hartible, adjetivo de uso dialectal en ciertas zonas de Andalucía que describe a una persona cansina y que provoca hartazgo) es tan sinuosa que solo cuando advierten reiteradamente al rey que está desnudo es cuando al fin se ve a sí mismo sin ropaje alguno. Juan Manuel Moreno Bonilla hormiguea continuamente por ese camino a riesgo de caer. De momento, el viento le sopla de cola y lo está aprovechando hasta la extenuación ante el solar yermo de ideas en que se ha convertido PP
En la primera legislatura gobernó con Ciudadanos y en la segunda en solitario
