Moreno Bonilla, cuando el empático se convierte en ‘jartible’

La fina línea que separa al ser empático con la persona jartible (o hartible, adjetivo de uso dialectal en ciertas zonas de Andalucía que describe a una persona cansina y que provoca hartazgo) es tan sinuosa que solo cuando advierten reiteradamente al rey que está desnudo es cuando al fin se ve a sí mismo sin ropaje alguno. Juan Manuel Moreno Bonilla hormiguea continuamente por ese camino a riesgo de caer. De momento, el viento le sopla de cola y lo está aprovechando hasta la extenuación ante el solar yermo de ideas en que se ha convertido PP

luspagnolu #1 luspagnolu
Uno de los políticos más vomitivos que existen. Bajo su perfil de moderado, se encuentra otro ejemplo práctico de lo que supone la derecha en este país. Como el buen meapilas que es, reglanado la Educación Pública a la iglesia en Andalucía, sin olvidar wue fue el primero en meter a VOX en las instituciones.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#1 ¿Cuando metió Bonilla a VOX en las instituciones?
En la primera legislatura gobernó con Ciudadanos y en la segunda en solitario :-|
inerte #8 inerte
#5 Yo a veces dudo si Ciudadanos existió de verdad o es un efecto Mandela.
Mesto #12 Mesto
#1 Eso es mentira. Bonilla no ha metido a VOX en las instituciones. Gobierna en solitariO.

Lee, por favor.
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Menudo BULO te has marcado, Vox no ha estado nunca en las instituciones ni en el gobierno en Andalucía
#14 soberao *
#1 Y no terminó ni la carrera de magisterio, que la empezó como otras como psicología pero la dejó a medias. Así es el nivel.
Estos son los estudios universitarios y el sueldo actual de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía www.infobae.com/espana/2024/08/28/estos-son-los-estudios-y-el-sueldo-a
Mesto #2 Mesto
El mejor político que tenemos. Hay otros forma de hacer política y Moreno Bonilla lo demuestra.
NoPracticante #9 NoPracticante
#2 igual es que solo ves sombras.
#4 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/carta-abierta-juanma-moreno-madre-victima Carta abierta a Juanma Moreno de la madre de una víctima de Adamuz: «Se prometieron pruebas que no se realizaron e incluso intentaron darle el alta con dolores insoportables»
Carta abierta a Juanma Moreno de la madre de una víctima de Adamuz: «Se prometieron pruebas que no se realizaron e incluso intentaron darle el alta con dolores insoportables»
Chinchorro #7 Chinchorro *
Cribados de cáncer de mama. Super empático con las víctimas.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Como jode a algunos que exista un político dialogante, no sectario, que respeta al adversario político y no crea trincheras.
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
y aun asi, aqui la izquierda no tiene oportunidad alguna, la gente se canso de la izquierda botifler (debemos buscar alguna palabra nuestra que englobe a esa caterva)
#6 tierramar *
Si no les convence ningún partido puedne votar a Escaños en Blanco; que deja vacios los escaños, www.meneame.net/m/actualidad/escanos-blanco-presenta-candidatura-objet “Si en una empresa no rindes te despiden, nosotros somos los jefes de los políticos, ¿Porqué no tenemos el derecho a poder despedirles?” A los politicos inutiles les podemos despedir votando a escaños en blanco, que dejan el escaño vacio y nos ahorramos sueldos, dietas, privolegios por no hacer nada o hacerlo tan mal que provocan la muerte de ciudadanos
Asimismov #10 Asimismov
#6 si quieres hacer campaña, hazte tu sub.
¡CANSINO!
NoPracticante #11 NoPracticante
#6 eso es una campaña de la derecha. La abstención y estás tonterías les beneficia.
