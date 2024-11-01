edición general
Moreno acusa a la izquierda de azuzar la violencia contra los médicos por atacarle con la crisis de los cribados de cáncer

El presidente de la Junta encaja los ataques en bloque de toda la oposición por el escándalo de los diagnósticos tardíos. La diputada de Por Andalucía le muestra dos radiografías de una mama, una antes de la caída del sistema informático de Salud, y otra después, con modificaciones.

luspagnolu #1 luspagnolu
El moderado mostrándose como lo que realmente es: un miserable. Como Ayuso, como Mazón. Como todos.
Skiner #5 Skiner *
#1 Todos son los enemigos porque azuzan a este pobre diablo.
No porque hayan hecho un escándalo con este tema que esta constando vidas. :troll:
(muy bonito hacer una gestión impresentable y no dignarse ni siquiera a escuchar a los representantes de los otros grupos).
E intentar excusarse con argumentos patilleros a más no poder.
pepel #2 pepel
Querrá decir la violencia de los médicos contra él. Pero es que está justificada, despues de su mala gestión y su chulería.
#4 concentrado
¿Soy el único que cuando lee "Moreno" le viene esta imagen a la mente?  media
Pepa56 #3 Pepa56
Como Ayuso, si se iban a morir igual.
