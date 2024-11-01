Moreno acusa a la izquierda de azuzar la violencia contra los médicos por atacarle con la crisis de los cribados de cáncer

El presidente de la Junta encaja los ataques en bloque de toda la oposición por el escándalo de los diagnósticos tardíos. La diputada de Por Andalucía le muestra dos radiografías de una mama, una antes de la caída del sistema informático de Salud, y otra después, con modificaciones.
| etiquetas: moreno , ataques , médicos , culpa , izquierda , crisis , cribados , cáncer
No porque hayan hecho un escándalo con este tema que esta constando vidas.
(muy bonito hacer una gestión impresentable y no dignarse ni siquiera a escuchar a los representantes de los otros grupos).
E intentar excusarse con argumentos patilleros a más no poder.