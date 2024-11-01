edición general
Montero promete 100.000 viviendas y 1.000 millones anuales para convertir la vivienda en eje de la precampaña andaluza

El acto, que ha contado con la intervención inicial de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha servido a Montero para poner cifras y plazos a su propuesta. Entre los anuncios más destacados figura el compromiso de impulsar la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía con el objetivo de incrementar la oferta y contribuir así a contener los precios. La dirigente socialista ha defendido que ampliar el parque residencial es una condición necesaria para revertir la actual dinámica de encarecimiento

