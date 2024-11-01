Montero se compromete a impulsar la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía (video agencia EFE)

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha comprometido este sábado a promover la construcción de "del entorno de 100.000 viviendas" en Andalucía en los próximos años y a destinar una "financiación exclusiva" de 1.000 millones de euros anuales a estas políticas si gobierna en la Junta