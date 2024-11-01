edición general
Montero se compromete a impulsar la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía (video agencia EFE)

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha comprometido este sábado a promover la construcción de "del entorno de 100.000 viviendas" en Andalucía en los próximos años y a destinar una "financiación exclusiva" de 1.000 millones de euros anuales a estas políticas si gobierna en la Junta

Comentarios destacados:      
#3 titomeneao
Pero estas se suman a las 184.000 que lleva Sánchez años prometiendo o son las mismas?
10 K 100
Pulpatine #5 Pulpatine *
#3 si Sánchez ha prometido 184.000, esto significaría que únicamente quedan 84.000 promesas para otros territorios.

Esto es inaceptable y denota un inadmisible sesgo intrarregional.

¡¡Yo no vivo en Andalucía y quiero (¡¡exijo!!) mi ración de promesas incumplidas!!
3 K 30
Pulpatine #2 Pulpatine *
xD ¿Como las 400 y pico mil que lleva prometidas Pedro Sánchez?

Nunca me aclaro si las promesas se van sumando o son como los cupones de descuento del Auchán, que no son "acumulables a otras promociones"
?(
10 K 87
platypu #15 platypu
#2 esas van despues, cuando ya no gobierne
2 K 27
makinavaja #6 makinavaja
¿Un socialista prometiendo en campaña? Lo nunca visto.... :-D :-D :-D :-D
6 K 78
#10 unocualquierax
#6
Las palabras "campaña electoral" y "promesas" siempre van juntas.
Ya se sabe : "Prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido".
0 K 7
#4 endy
Mopongo!
3 K 32
Pulpatine #11 Pulpatine *
#8 A mí, Irene Montero me dijo que tenemos casi 4 millones de viviendas vacías y que no hace falta construir.
www.facebook.com/irene.montero.5070/videos/seguro-que-has-escuchado-a-

Lo que nunca he conseguido que me aclare es DÓNDE están esos 4 millones de viviendas. Me pregunto, así muy fuertemente, muy fuertemente si no estarán en sitios donde la gente no quiere ir ni aunque le regales la casa.
:troll:
4 K 53
plutanasio #13 plutanasio
Eso no es nah xiki! xD xD
1 K 21
Enero2025 #12 Enero2025
En la pasadas elecciones les funcionó prometer viviendas de 100.000 en 100.000, en las próximas van a prometer MAMADAS por doquier y mil millones a cada votante, o que tal…paz en la tierra para los hombres de buena voluntad…
1 K 20
capitan__nemo #17 capitan__nemo
Que yo vea el plan, el proyecto, el presupuesto, la viabilidad, ...
0 K 14
reithor #9 reithor
Otra que va a catar el suelo histórico de su partido en una provincia otrora sociata. No se enteran que los ministros recién sacados del ministerio son, como candidato, un mojón.
1 K 14
#14 Flamazares
#9 Es todo una estrategia. Sacrificar las autonómicas para mantener el control, y sobre todo la poltrona.

El Partido Sanchista ya ha dejado claro que prefiere un ridículo electoral a un candidato que no se pliegue a Sánchez. Sólo hay que ver cómo tratan a Page, el único socialista que ha logrado una mayoría absoluta en los últimos 6 años.

La estrategia electoral de Sánchez para 2027 va a ser el miedo a la ultraderecha, y lo mejor para eso es darle alas a Vox y forzar al PP a gobernar con ellos en todas las autonomías
0 K 6
FunFrock #16 FunFrock
Estoy seguro q esta Ve si que será verdad de la buena v3 ahora si.mp4
0 K 8
#7 mam23
Le faltan tres ceros, pero a la derecha.
0 K 7

