Montero se compromete a impulsar la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía (video agencia EFE)

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha comprometido este sábado a promover la construcción de "del entorno de 100.000 viviendas" en Andalucía en los próximos años y a destinar una "financiación exclusiva" de 1.000 millones de euros anuales a estas políticas si gobierna en la Junta
| etiquetas: montero , promesa , viviendas , 100.000 , andalucia
Esto es inaceptable y denota un inadmisible sesgo intrarregional.
¡¡Yo no vivo en Andalucía y quiero (¡¡exijo!!) mi ración de promesas incumplidas!!
Nunca me aclaro si las promesas se van sumando o son como los cupones de descuento del Auchán, que no son "acumulables a otras promociones"
Las palabras "campaña electoral" y "promesas" siempre van juntas.
Ya se sabe : "Prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido".
www.facebook.com/irene.montero.5070/videos/seguro-que-has-escuchado-a-
Lo que nunca he conseguido que me aclare es DÓNDE están esos 4 millones de viviendas. Me pregunto, así muy fuertemente, muy fuertemente si no estarán en sitios donde la gente no quiere ir ni aunque le regales la casa.
El Partido Sanchista ya ha dejado claro que prefiere un ridículo electoral a un candidato que no se pliegue a Sánchez. Sólo hay que ver cómo tratan a Page, el único socialista que ha logrado una mayoría absoluta en los últimos 6 años.
La estrategia electoral de Sánchez para 2027 va a ser el miedo a la ultraderecha, y lo mejor para eso es darle alas a Vox y forzar al PP a gobernar con ellos en todas las autonomías