Montero pone a Ayuso como ejemplo de que “una mujer al frente de una institución no garantiza la mirada feminista”

Montero ha puesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como ejemplo de que “que haya una mujer al frente de una institución no garantiza la mirada feminista”. Contra esto, Montero ha reclamado “una formación feminista a los juristas para que vean las normas de una forma más inclusiva con las mujeres” porque “ponemos medidas en marcha y vienen los tribunales y nos dicen que son discriminatorias”.
| etiquetas: montero , ayuso , feminismo
También se va a decir que la exministra de igualdad de alemania, (famila, mujer y asuntos sociales) no cumple tampoco? O es que cumple con la mirada pero esa no cuenta por no tener mirada maternal (7 hijos) o cuantas mierdas mas
o quizas en algún momento entenderán que no se puede hacer la vida entorno a diferenciar por lo que se tiene debajo de las piernas
Me desgañité en explicar que el poder tiene sus propias dinámicas que trascienden de las del género...
Pero bueno como mucha gente se deja el cerebro en la mesita de noche, fué predicar en el desierto ...
Otra mentira más del feminismo revelada...
Ya casi no les queda corpus ideológico...
Aiiix... Pobres...
Esto tiene que ser algún tipo de coña