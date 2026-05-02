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Montero pone a Ayuso como ejemplo de que “una mujer al frente de una institución no garantiza la mirada feminista”

Montero pone a Ayuso como ejemplo de que “una mujer al frente de una institución no garantiza la mirada feminista”

Montero ha puesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como ejemplo de que “que haya una mujer al frente de una institución no garantiza la mirada feminista”. Contra esto, Montero ha reclamado “una formación feminista a los juristas para que vean las normas de una forma más inclusiva con las mujeres” porque “ponemos medidas en marcha y vienen los tribunales y nos dicen que son discriminatorias”.

| etiquetas: montero , ayuso , feminismo
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
wata #1 wata
Pues mira que bien. Porque anda que no dieron estopa algunas mujeres diciendo que el mundo gobernado por ellas sería mucho mejor. Solo hay que mirar Europa y ver como se las gastan .
11 K 124
masde120 #7 masde120 *
#1 Von der Leyen y Lagarde, la primera fue el equivalente a ministra de igualdad para más Inri. Ahora ordenando que se destruya el estado del bienestar y que se invierta en hacer la guerra, y los jovenes a morir en poco tiempo.
También se va a decir que la exministra de igualdad de alemania, (famila, mujer y asuntos sociales) no cumple tampoco? O es que cumple con la mirada pero esa no cuenta por no tener mirada maternal (7 hijos) o cuantas mierdas mas
o quizas en algún momento entenderán que no se puede hacer la vida entorno a diferenciar por lo que se tiene debajo de las piernas
1 K 24
#9 Empakus
#1 todavía habrá subnormales que lo crean...
Me desgañité en explicar que el poder tiene sus propias dinámicas que trascienden de las del género...
Pero bueno como mucha gente se deja el cerebro en la mesita de noche, fué predicar en el desierto ...
Otra mentira más del feminismo revelada...
Ya casi no les queda corpus ideológico...
Aiiix... Pobres...
0 K 10
#2 Ovidio
"Feminismo es lo que yo diga que es feminismo", ha apostillado
5 K 55
#6 tierramar
Para empezar ella misma, que empezo con los recortes en la sanidad andaluza.
2 K 35
#5 poxemita
Montero sí que es ejemplo, pero de vagancia. Apos sin presentar presupuestos, eso sí ahora tiene más perspectiva de género que la otra Montero.
2 K 32
#4 esInvierno
Y después se preguntará el por qué del batacazo histórico.
2 K 29
#8 Tecar
Por mucho que la humanidad se esfuerce no puede violar la segunda ley de la estupidez de Cipolla, en cuanto que da igual que alguien sea peón, ingeniero, cristiano, musulmán, hombre o mujer, que tiene las mismas probabilidades de ser un completo estúpido (o estúpida).
:troll:
1 K 17
eltxoa #3 eltxoa
obviedad!
1 K 14
#10 Luiskelele
“ponemos medidas en marcha y vienen los tribunales y nos dicen que son discriminatorias”.

Esto tiene que ser algún tipo de coña xD
0 K 10

menéame