Montero pone a Ayuso como ejemplo de que “una mujer al frente de una institución no garantiza la mirada feminista”

Montero ha puesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como ejemplo de que “que haya una mujer al frente de una institución no garantiza la mirada feminista”. Contra esto, Montero ha reclamado “una formación feminista a los juristas para que vean las normas de una forma más inclusiva con las mujeres” porque “ponemos medidas en marcha y vienen los tribunales y nos dicen que son discriminatorias”.