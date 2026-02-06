Montero garantiza el apoyo de Podemos al decreto del escudo social: "Aunque ha decrecido vamos a votar a favor"

Ante el hecho de que el Ejecutivo hay dividido en dos el decreto ómnibus, uno para las pensiones y otro para las medidas del escudo social tras decaer en el Congreso, la eurodiputada cree que "no paran de hacer chapuzas" y defiende que no puede haber desahucios sin alternativa habitacional y que el Gobierno "tiene que hacer lo que haga falta". Cree que por esta forma de hacer las cosas el Ejecutivo es una fábrica de "ultraderechistas" y que de no cambiar esta forma de hacer política la derecha va a gobernar en España.
Ahora viene Irene Montero y dice: que no puede haber desahucios sin alternativa habitacional y
… » ver todo el comentario
Pero si lo dice la Montero , entonces está mal.
Irene Montero no ha dicho que el PSOE es ultraderecha, y puedes retorcer sus palabras todo lo que quieras.
Vamos, que le estás dando la razón a Bocanegra jaja
Pero si lo dice la Montero , entonces está mal."
Lo diga Montero o el Papa de Roma, decir eso es una imbecilidad.
Y si crees que le estoy dando la razón a Bocanegra, vale... Nos la estamos dando mutuamente, entonces.
cc/ #25, perdon por meterme
No has visto el asco que le producía a belarra que hubieran excluido a los propietarios con un solo piso de comerse al inquilino.
Lo de la fábrica de ultraderechistas lo dice por tener un gobierno o partido (PSOE) que quiere/tiene que pactar con derecha o con izquierda según le venga.
Lo que yo entiendo especialmente a la vista de otras declaraciones de esta señora es, básicamente: "mientras no haya solución habitacional, que se lo coma el dueño del piso". Y eso de que "El Gobierno tiene que hacer lo que haga falta", que "El Gobierno saque una ley para impedir los desahucios"
Decir que se lo coma el dueño del piso es decir "que el gobierno no haga nada".
Y no es eso lo que está diciendo.
Pero si Podemos es la verdadera fábrica de ultraderechistas
¿de la medida que van a favorecer y apoyar el escudo social tienes algo que decir? ¿ o para qué has mandado este envío si no?
Que oye, si lo miras bien, su apuntas bajo es mas fácil lograr tus objetivos
Y luego se sorprenderá con un "¿capachao?"