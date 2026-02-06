edición general
Montero garantiza el apoyo de Podemos al decreto del escudo social: "Aunque ha decrecido vamos a votar a favor"

Montero garantiza el apoyo de Podemos al decreto del escudo social: "Aunque ha decrecido vamos a votar a favor"

Ante el hecho de que el Ejecutivo hay dividido en dos el decreto ómnibus, uno para las pensiones y otro para las medidas del escudo social tras decaer en el Congreso, la eurodiputada cree que "no paran de hacer chapuzas" y defiende que no puede haber desahucios sin alternativa habitacional y que el Gobierno "tiene que hacer lo que haga falta". Cree que por esta forma de hacer las cosas el Ejecutivo es una fábrica de "ultraderechistas" y que de no cambiar esta forma de hacer política la derecha va a gobernar en España.

Comentarios destacados:    
#6 Leon_Bocanegra *
Vaya hombre, cada vez que sale una noticia en meneame sobre lo que llaman inquiokupas, todos los meneantes de bien diciendo que es el gobierno el que tiene que dar una solución a esas familias que no pueden pagar el alquiler. Y que dejar eso en manos de los dueños del piso está muy mal. Y siempre, siempre ,siempre ,terminan la cantinela con "luego se extrañan del auge de la ultraderecha"

Ahora viene Irene Montero y dice: que no puede haber desahucios sin alternativa habitacional y

…   » ver todo el comentario
7 K 87
correcorrecorre #7 correcorrecorre
#6 Creo que el problema es que mientras no exista esa alternativa habitacional, quien se come el marrón es el propietario de la vivienda que ni disfruta ni cobra.
0 K 10
#9 Leon_Bocanegra
#7 eso mismo dice la Montero cuando dice: que el Gobierno "tiene que hacer lo que haga falta"
0 K 12
#8 Martillo_de_Herejes
#6 Que ha de ser trabajo del Ejecutivo el facilitar soluciones habitacionales a quienes la necesiten es de Perogrullo... Salir con que el Ejecutivo es una fábrica de ultraderechistas es una imbecilidad. Y creo que la han puesto verde por decir lo segundo, no lo primero.
0 K 7
#10 Leon_Bocanegra
#8 es que precisamente eso es lo que se dice en meneame, lo he leído aquí ya millones de veces.
Pero si lo dice la Montero , entonces está mal.
0 K 12
#12 Martillo_de_Herejes
#10 ¿El qué está mal? ¿Que diga que el pesoe es de ultraderecha? Hombre... es un poco ridículo.
0 K 7
#15 Leon_Bocanegra
#12 no ha dicho eso.
0 K 12
#16 Martillo_de_Herejes *
#15 "Cree que por esta forma de hacer las cosas el Ejecutivo es una fábrica de "ultraderechistas"... Tomado de la entradilla. Ni siquiera hay que entrar a leer la noticia. *El ejecutivo, hasta ayer al menos, está formado por el pesoe y sumar.
0 K 7
#17 Leon_Bocanegra
#16 no pienso discutir algo que no es discutible. Si no te da la gana de entender lo que pone ahí no es problema mío.
0 K 12
#22 Martillo_de_Herejes
#17 Po fale. Lo que no es discutible es el texto de la entradilla, y en eso tienes razón: se entiende perfectamente y no es mi problema el que no lo entiendas.
0 K 7
#24 Leon_Bocanegra
#22 el que no lo entiende eres tú. Ahí no pone que el PSOE sea de ultraderecha como tú estás diciendo en el post #_12 .
Irene Montero no ha dicho que el PSOE es ultraderecha, y puedes retorcer sus palabras todo lo que quieras.
0 K 12
Andreham #21 Andreham
#16 Esto suena a conversación de besugos, pero creo que Bocanegra está diciendo que Montero está diciendo que el Ejecutivo es una fábrica de ultraderechistas, cosa que también dicen muchos obreros de derechas y fachapobres; y tú dices que la están poniendo a caldo por decir "lo segundo", que entiendo que es "el Ejecutivo es una fábrica de ultraderechistas".

Vamos, que le estás dando la razón a Bocanegra jaja
0 K 8
#23 Martillo_de_Herejes
#21 He empezado diciendo que lo que dijo Montero es una imbecilidad, y él contesta que "es que precisamente eso es lo que se dice en meneame, lo he leído aquí ya millones de veces.
Pero si lo dice la Montero , entonces está mal."

Lo diga Montero o el Papa de Roma, decir eso es una imbecilidad.

Y si crees que le estoy dando la razón a Bocanegra, vale... Nos la estamos dando mutuamente, entonces.
0 K 7
Andreham #28 Andreham
#23 Ah perro. Entonces entendí yo mal el mensaje jaja

cc/ #25, perdon por meterme :-P
0 K 8
#29 Leon_Bocanegra
#28 siempre está bien que alguien intente aclarar las cosas, no hay porque pedir perdón.
0 K 12
#25 Leon_Bocanegra
#21 No, no estamos diciendo lo mismo. El está diciendo que Irene Montero ha dicho que el PSOE es ultraderecha (ver post #_12). Y eso no lo ha dicho Irene Montero.
0 K 12
#13 Semar80
#6 con el gobierno tiene que hacer lo que haga falta, se refiere a qué obligue al propietario a comerse el marrón.

No has visto el asco que le producía a belarra que hubieran excluido a los propietarios con un solo piso de comerse al inquilino.
1 K 14
#14 Leon_Bocanegra
#13 No, no quiere decir eso.
0 K 12
#18 Semar80
#14 si fueran ellos el gobierno dices que no harían eso? Ya...
0 K 7
#19 Leon_Bocanegra
#18 no voy a discutir algo que yo no he dicho.
0 K 12
Pulpatine #26 Pulpatine *
#6 Es que el añadido "dejar eso en manos de los dueños del piso está muy mal" lo dices tú, no Montero.

Lo de la fábrica de ultraderechistas lo dice por tener un gobierno o partido (PSOE) que quiere/tiene que pactar con derecha o con izquierda según le venga.

Lo que yo entiendo especialmente a la vista de otras declaraciones de esta señora es, básicamente: "mientras no haya solución habitacional, que se lo coma el dueño del piso". Y eso de que "El Gobierno tiene que hacer lo que haga falta", que "El Gobierno saque una ley para impedir los desahucios"
0 K 10
#27 Leon_Bocanegra
#26 Para mi, decir que el gobierno tiene que hacer todo lo que haga falta es justo lo contrario a decir que se lo coma el dueño del piso

Decir que se lo coma el dueño del piso es decir "que el gobierno no haga nada".

Y no es eso lo que está diciendo.
0 K 12
#20 Febrero_2026
Cree que por esta forma de hacer las cosas el Ejecutivo es una fábrica de "ultraderechistas"

Pero si Podemos es la verdadera fábrica de ultraderechistas :-D
0 K 11
Catapulta #1 Catapulta
Vaya campaña se ha marcado echando pestes de todos y atacando a la izquierda. Sacando lo de Errejon, y achacando a el diario de machista así como al resto de la izquierda. Está gente ya no quiere el voto de la izquierda, quiere el voto de los parroquianos.
2 K 11
Anfiarao #3 Anfiarao *
#1 claro, claro.
¿de la medida que van a favorecer y apoyar el escudo social tienes algo que decir? ¿ o para qué has mandado este envío si no?
3 K 46
Catapulta #11 Catapulta
#3 La entrevista incluye más que el titular. Pero si quieres te quedas con el titular y a bailar.
1 K 23
obmultimedia #30 obmultimedia
#3 la ha enviado para meter merde contra Podemos.
0 K 11
Battlestar #4 Battlestar
#1 Y viendo las encuestas y los resultados con el voto de los parroquianos se han quedado.

Que oye, si lo miras bien, su apuntas bajo es mas fácil lograr tus objetivos
2 K 32
aggelos #5 aggelos
#1 por lo menos no utiliza los logros de otros para decir que es de izquierda, se reivindica con las medidas que puede sacar que son puramente de izquierdas, esa es la diferencia. No es cuestión de parroquianos. Es cuestión de lógica.
2 K 37
#2 Martillo_de_Herejes
El Ejecutivo una "fábrica de ultraderechistas"..... Si es que te tienes que reír ante las fantochadas de esta tipa. En el fondo inspira ternura de lo imbécil que puede llegar a ser.... Aunque hay que pensar que todo lo que está a la derecha de Podemos es "derecha". Para ella, incluso Sumar es derecha y el pesoe, claro, ultraderecha. El pepé y vox han quedado fuera del espectro ideológico.

Y luego se sorprenderá con un "¿capachao?"
3 K -2

