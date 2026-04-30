Montero abre campaña en Andalucía con "alegría", la bienvenida de Miguel Ríos y el vaticinio de su "victoria" en las urnas

Antes de Montero ha tomado también la palabra Miguel Ríos, que como "simpatizante socialista" ha dicho que era "un honor" estar en este acto acompañando a la candidata, de la que ha pronosticado que será "la próxima presidenta" de la Junta. Montero ha apelado a los andaluces a que "miren por lo suyo" y por su "interés propio", y que no se dejen "embaucar" por el "marketing" y la "propaganda" de la derecha, a la vez que ha reivindicado al PSOE como el partido que "ha cambiado" Andalucía y que "representa la esperanza".