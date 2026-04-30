Montero abre campaña en Andalucía con "alegría", la bienvenida de Miguel Ríos y el vaticinio de su "victoria" en las urnas

Antes de Montero ha tomado también la palabra Miguel Ríos, que como "simpatizante socialista" ha dicho que era "un honor" estar en este acto acompañando a la candidata, de la que ha pronosticado que será "la próxima presidenta" de la Junta. Montero ha apelado a los andaluces a que "miren por lo suyo" y por su "interés propio", y que no se dejen "embaucar" por el "marketing" y la "propaganda" de la derecha, a la vez que ha reivindicado al PSOE como el partido que "ha cambiado" Andalucía y que "representa la esperanza".
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Pregunto porque la verdad es que no recuerdo ningún caso, pero en los últimos años es una estrategia muy popular en el PSOE y partidos a su izquierda.
Y el camino contrario, me vienen a la memoria Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón, Cospedal y Zaplana, si no me equivoco. Curioso, parece que el sentido de esos desplazamientos también tiene sesgo distinto para PP y PSOE.
El PPSOE ha destrozado la sanidad andaluza. Ademas del PPSOE que ya han demostrado su incompetencia pueden votar a:
Por Andalucía (coalición de izquierdas)
Adelante Andalucía
PACMA
Escaños en blanco
Formaciones andalucistas y partidos provinciales
Partidos que no nos van a llevar a la guerra
Victoria en la urnas -