edición general
4 meneos
5 clics

Montero abre campaña en Andalucía con "alegría", la bienvenida de Miguel Ríos y el vaticinio de su "victoria" en las urnas

Antes de Montero ha tomado también la palabra Miguel Ríos, que como "simpatizante socialista" ha dicho que era "un honor" estar en este acto acompañando a la candidata, de la que ha pronosticado que será "la próxima presidenta" de la Junta. Montero ha apelado a los andaluces a que "miren por lo suyo" y por su "interés propio", y que no se dejen "embaucar" por el "marketing" y la "propaganda" de la derecha, a la vez que ha reivindicado al PSOE como el partido que "ha cambiado" Andalucía y que "representa la esperanza".

| etiquetas: montero , miguel ríos , mitin , elecciones , andalucía , granada
4 0 0 K 40 politica
11 comentarios
4 0 0 K 40 politica
Comentarios destacados:    
#4 TheMilk
¿Alguna vez ha ganado en las autonómicas de alguna comunidad autónoma un candidato/a que viniese directamente del gobierno?
Pregunto porque la verdad es que no recuerdo ningún caso, pero en los últimos años es una estrategia muy popular en el PSOE y partidos a su izquierda.
4 K 50
Asimismov #7 Asimismov
#4 andá, que he visto más paracaidistas del pepé, incluso en València capital la MªJosé Catalá, ex alcaldesa de Torrent.
0 K 13
asurancetorix #9 asurancetorix
#4 Ahora mismo Illa en Cataluña. Anteriores, que recuerde, creo que Chaves y Griñán. Álvarez Cascos no sé si contaría, se presentó con su propio grupo.

Y el camino contrario, me vienen a la memoria Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón, Cospedal y Zaplana, si no me equivoco. Curioso, parece que el sentido de esos desplazamientos también tiene sesgo distinto para PP y PSOE.
0 K 12
#5 Edwin.r
La médico que no es medico: PENOSA (personal no sanitario)
2 K 28
#10 tierramar *
Montero la misma que empezo con los recortes: www.meneame.net/story/indignante-politizacion-sanidad-publica-andaluci
El PPSOE ha destrozado la sanidad andaluza. Ademas del PPSOE que ya han demostrado su incompetencia pueden votar a:
Por Andalucía (coalición de izquierdas)
Adelante Andalucía
PACMA
Escaños en blanco
Formaciones andalucistas y partidos provinciales
Partidos que no nos van a llevar a la guerra
0 K 13
linspire #1 linspire
Victoria quien es ?
0 K 9
woody_alien #3 woody_alien
#1 Ahora no me apetece abrir el potochop pero sería algo así:

Victoria en la urnas -  media
1 K 24
#11 diablos_maiq
#1 la mujer de Beckham
0 K 10
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
anda que va a ser pequeño el mojón que se van a comer estos.
0 K 8
#6 bengava
El debate no debería ser solo el nombre, sino qué modelo de financiación propone para Andalucía alguien que ha tenido las llaves de la caja en Madrid. Si su baza es el perfil de gestión, va a tener que explicar muy bien por qué lo que no se hizo desde el Ministerio se va a poder hacer ahora desde San Telmo. El listón del 'voto útil' está cada vez más alto.
0 K 6

menéame