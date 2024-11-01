·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5400
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5442
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
6268
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
4643
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
5684
clics
Repetir palabras no es hablar
más votadas
370
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
431
ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]
380
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
380
Pilar Bernabé desmonta en tiempo real los bulos del PP sobre la dana en la comisión de investigación del Senado
474
"Querido Rutte, la UE puede y debe hacerse cargo de su seguridad": España y Francia plantan cara a la OTAN y reivindican un ejército europeo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
18
clics
Montaje de vía, consideraciones generales en actuaciones de mantenimiento renovación y acondicionamiento
Manual de ADIF, donde entre otras cosas trata qué es una renovación parcial y completa.
|
etiquetas
:
adif
,
renovación completa
,
oscar puente
5
0
0
K
51
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
51
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Pulpatine
Habrá que añadir a este pseudomedio fascista bulero de adif.es a la larga lista que ya conforman elmundo.es, theobjective.com, libertaddigital.com...
2
K
30
#1
duende
Página 15.
1
K
20
#2
duende
A lo que se añade este otro manual de Adif, reutilización del material ferroviario procedente de desinstalaciones
www.adif.es/documents/20124/9042275/NAV7139_ED1_FC1.pdf/96da825d-85d2-
página 27:
"
El carril reutilizable (tanto regenerado como sin regenerar), en general, no podrá ser reutilizado
en vías de velocidad superior a 120 km/h. Para velocidades superiores se requiere la autorización
del área técnica correspondiente.
"
1
K
19
#4
morvildan
#2
Creo que tambien es importante la seccion: 4.2.- SOLDADURAS Y CUPÓN MÍNIMO EXIGIBLE de la pagina 16:
En cuanto a la distancia mínima (cupón mínimo exigible) a considerar en plena vía entre dos soldaduras aluminotérmicas, dos soldaduras eléctricas, aluminotérmica y eléctrica o aluminotérmica/eléctrica y extremo de carril, ésta será de:
• 6 m para tramos con velocidad igual o menor a 160 km/h.
• 9 m para tramos con velocidad superior a 160 km/h e inferior a 200 km/h.
• 18 m para tramos
…
» ver todo el comentario
2
K
25
#6
mcfgdbbn3
#2
: ¿Sabes de qué estás hablando? ¿Sabes qué es un carril regenerado?
0
K
12
#7
duende
*
#6
¿Tienes comprensión lectora?, ¿te das cuenta de qué es indiferente?:
"El carril reutilizable (tanto regenerado como sin regenerar)", en ningún caso pueden ser reutilizados, da igual que hayan sido regenerados.
0
K
10
#5
eltxoa
se está ya descubriendo el pastel. ya solo falta la prueba grafica donde se ve al ministro haciendo la soldadura de las dos vías.
y si no la hay, que la generen con IA
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.adif.es/documents/20124/9042275/NAV7139_ED1_FC1.pdf/96da825d-85d2-
página 27:
"
El carril reutilizable (tanto regenerado como sin regenerar), en general, no podrá ser reutilizado
en vías de velocidad superior a 120 km/h. Para velocidades superiores se requiere la autorización
del área técnica correspondiente.
"
En cuanto a la distancia mínima (cupón mínimo exigible) a considerar en plena vía entre dos soldaduras aluminotérmicas, dos soldaduras eléctricas, aluminotérmica y eléctrica o aluminotérmica/eléctrica y extremo de carril, ésta será de:
• 6 m para tramos con velocidad igual o menor a 160 km/h.
• 9 m para tramos con velocidad superior a 160 km/h e inferior a 200 km/h.
• 18 m para tramos
… » ver todo el comentario
"El carril reutilizable (tanto regenerado como sin regenerar)", en ningún caso pueden ser reutilizados, da igual que hayan sido regenerados.
y si no la hay, que la generen con IA