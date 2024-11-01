edición general
5 meneos
18 clics

Montaje de vía, consideraciones generales en actuaciones de mantenimiento renovación y acondicionamiento

Manual de ADIF, donde entre otras cosas trata qué es una renovación parcial y completa.

| etiquetas: adif , renovación completa , oscar puente
5 0 0 K 51 actualidad
7 comentarios
5 0 0 K 51 actualidad
Pulpatine #3 Pulpatine
Habrá que añadir a este pseudomedio fascista bulero de adif.es a la larga lista que ya conforman elmundo.es, theobjective.com, libertaddigital.com...
2 K 30
duende #1 duende
Página 15.
1 K 20
duende #2 duende
A lo que se añade este otro manual de Adif, reutilización del material ferroviario procedente de desinstalaciones
www.adif.es/documents/20124/9042275/NAV7139_ED1_FC1.pdf/96da825d-85d2-
página 27:
"
El carril reutilizable (tanto regenerado como sin regenerar), en general, no podrá ser reutilizado
en vías de velocidad superior a 120 km/h. Para velocidades superiores se requiere la autorización
del área técnica correspondiente.
"
1 K 19
morvildan #4 morvildan
#2 Creo que tambien es importante la seccion: 4.2.- SOLDADURAS Y CUPÓN MÍNIMO EXIGIBLE de la pagina 16:

En cuanto a la distancia mínima (cupón mínimo exigible) a considerar en plena vía entre dos soldaduras aluminotérmicas, dos soldaduras eléctricas, aluminotérmica y eléctrica o aluminotérmica/eléctrica y extremo de carril, ésta será de:

• 6 m para tramos con velocidad igual o menor a 160 km/h.
• 9 m para tramos con velocidad superior a 160 km/h e inferior a 200 km/h.
• 18 m para tramos

…   » ver todo el comentario
2 K 25
#6 mcfgdbbn3
#2: ¿Sabes de qué estás hablando? ¿Sabes qué es un carril regenerado?
0 K 12
duende #7 duende *
#6 ¿Tienes comprensión lectora?, ¿te das cuenta de qué es indiferente?:
"El carril reutilizable (tanto regenerado como sin regenerar)", en ningún caso pueden ser reutilizados, da igual que hayan sido regenerados.
0 K 10
eltxoa #5 eltxoa
se está ya descubriendo el pastel. ya solo falta la prueba grafica donde se ve al ministro haciendo la soldadura de las dos vías.

y si no la hay, que la generen con IA :troll:
0 K 11

menéame