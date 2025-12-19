edición general
'Monnett', el Instagram europeo

'Monnett', el Instagram europeo

El proyecto plantea la necesidad de infraestructuras digitales que sean seguras, combatan las 'fake news' .

Ramen
La alternativa a Instagram es Pixelfed. pixelfed.org/

Descentralizado, federado con ActivityPub, de código abierto y en manos de la comunidad, no de empresas.
0 K 11
inventandonos
Llevo ya un par de cambios y pienso ir acelerando.

Mi navegador desde hace unas semanas es Vivaldi. Ahora estoy mirando opciones de nube, aunque combatir a Google one es complicado.
0 K 11
eltxoa
#1 No está basado en Chomium? Si lo está, Google está decidiendo como es internet, en su favor, lógicamente. Así más de lo mismo
0 K 11
chatOGT
#1 si encuentras, avisa. Plis.
1 K 20
Chessire
#1 Has considerado www.infomaniak.com suiza y con una suite muy completa. Acceso gratis bastante majo y las opciones de pago para business son muy asequibles. Donde veo que es caro es ya temas cloud y vps. Pero aún en analisis lo tenemos.
Y tienen su propia ia Euria. Dícese que sostenible.
0 K 6
Unregistered
entre los inversores privados del actual proyecto ya se encuentran ejecutivos de Microsoft

Muy europeo sí, y de regalo, llorando por ayudas públicas. Que se busquen la vida.
0 K 10
inventandonos
#4 Que sea europea no significa que nuestro sistema económico siga siendo global. Nokia o IKEA no tienen solo inversores europeos.

Mo de las subvenciones a mí tampoco me gusta, pero ahora mismo es lo que hay.
0 K 11

menéame