'Monnett', el Instagram europeo
El proyecto plantea la necesidad de infraestructuras digitales que sean seguras, combatan las 'fake news' .
7 comentarios
tecnología
#6
Ramen
*
La alternativa a Instagram es Pixelfed.
pixelfed.org/
Descentralizado, federado con ActivityPub, de código abierto y en manos de la comunidad, no de empresas.
0
K
11
#1
inventandonos
Llevo ya un par de cambios y pienso ir acelerando.
Mi navegador desde hace unas semanas es Vivaldi. Ahora estoy mirando opciones de nube, aunque combatir a Google one es complicado.
0
K
11
#2
eltxoa
#1
No está basado en Chomium? Si lo está, Google está decidiendo como es internet, en su favor, lógicamente. Así más de lo mismo
0
K
11
#3
chatOGT
#1
si encuentras, avisa. Plis.
1
K
20
#7
Chessire
#1
Has considerado
www.infomaniak.com
suiza y con una suite muy completa. Acceso gratis bastante majo y las opciones de pago para business son muy asequibles. Donde veo que es caro es ya temas cloud y vps. Pero aún en analisis lo tenemos.
Y tienen su propia ia Euria. Dícese que sostenible.
0
K
6
#4
Unregistered
entre los inversores privados del actual proyecto ya se encuentran ejecutivos de Microsoft
Muy europeo sí, y de regalo, llorando por ayudas públicas. Que se busquen la vida.
0
K
10
#5
inventandonos
#4
Que sea europea no significa que nuestro sistema económico siga siendo global. Nokia o IKEA no tienen solo inversores europeos.
Mo de las subvenciones a mí tampoco me gusta, pero ahora mismo es lo que hay.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
