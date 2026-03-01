edición general
Opinión: El monje en la montaña: por qué Rusia y China abandonaron a Irán

Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva masiva contra Irán el 28 de febrero de 2026 —matando al líder supremo Alí Jamenei, destruyendo instalaciones nucleares y provocando la mayor crisis energética desde 1973—, el mundo entero contuvo la respiración esperando la reacción de las dos potencias que durante años habían vendido a Teherán la promesa de un escudo multipolar.

#5 MenéameApesta
Tremenda mierda de artículo de opinión. Ninguno de los dos tienen un tratado de defensa mutua con Irán y nadie esperaba que Rusia y China participasen en la defensa de Irán. No lo hicieron el año pasado y nadie esperaba que lo hicieran este, solo este exmagistrado iluminado que viene a hablar de su libro
Lo de que el comunicado de China solo significa "te mando un abrazo" es otra gilipollez como un templo. Creo que es la primera vez que un militar chino emite un comunicado por una…   » ver todo el comentario
8
Supercinexin #2 Supercinexin
Opinión de confilegal, tú pajinilla güé de confiansa. Ahora da lecciones de geopolítica también.
4
shinjikari #6 shinjikari
Para China, el cálculo es más frío pero igualmente funcional —y contradice frontalmente lo que yo mismo escribí semanas atrás, cuando argumenté que Irán era la pieza que China no podía permitirse perder—. Un Irán destruido dispara el precio del petróleo, lo cual es un coste —pero un coste que también castiga a las economías europeas y a los rivales asiáticos de China—.

La semana que viene, que haga otro contándonos por qué se equivocó en este. Total, él cobra igual.
3
#9 T3rr0rz0n3
China estará demasiado ocupada preparando la invasión de China, quiero decir Taiwan. xD
2
#3 Onaj
Muy bien traído, muy bien argumentado.

Muy buen artículo, gracias #0
1
eltxoa #4 eltxoa
Pero que coño es esto¡?
0
johel #7 johel
Nunca han firmado acuerdos de defensa mutua, todo lo que ha firmado china y rusia ha sido acuerdos de cooperacion logistica y armamentistica. Eso se llevaba comentando desde hace unas semanas y es redundante siempre que se habla de acuerdos militares con aquellos que no son subditos de eeuu.
China y rusia venden, tu compras y tienes pocas posibilidades de que te den mantenimiento. EEUU vende, tu obedeces.
0
#10 eipoc
Propaganda que trata de erosionar la opinión sobre Rusia y China cuando se debería dar las gracias por su prudencia, antes de meterse en el conflicto y escalarlo.
0
sotillo #1 sotillo
Está es fácil, por qué el siguiente paso sería una guerra nuclear, Israel lanzaría el primero y 17 minutos después el resto estaría en el aire o a punto de salir
0
#11 unaiur
#1 No creo que hayan abandonado a Iran aún. Igual que Estados Unidos o Europa no han mandado tropas a luchar en Ucrania para no provocar la tercera guerra mundial, Rusia y China no lo van a hacer con Iran. Pero si resiste el envite inicial seguro que le siguen vendiendo armas. Que esas armas sirvan contra el ejército estadounidense ya se verá.
0
#12 Pingocho
¿Porqué los medios occidentales están tan seguros de que ha sido así? Se sabía que ninguno de los dos iban a entrar en guerra directa por Irán, por eso la han armado. Además, al parecer China está apoyando a Irán con información satelital, lo que podría ser incluso más valioso que enviar aviones y tropas a Irán.
0
ElmaEscobar #8 ElmaEscobar
Es el problema de dar por hecho cosas inexistentes y propaganda occidental, que ahora se da cuenta (el escritor del artículo) de que no había ningún tratado de colaboración en caso de ataque, cosa que cualquier persona bien informada ya sabía.

Mal artículo, basado en premisas erróneas.
0

