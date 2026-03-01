Opinión: El monje en la montaña: por qué Rusia y China abandonaron a Irán

Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva masiva contra Irán el 28 de febrero de 2026 —matando al líder supremo Alí Jamenei, destruyendo instalaciones nucleares y provocando la mayor crisis energética desde 1973—, el mundo entero contuvo la respiración esperando la reacción de las dos potencias que durante años habían vendido a Teherán la promesa de un escudo multipolar.