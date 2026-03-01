Opinión: El monje en la montaña: por qué Rusia y China abandonaron a Irán

Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva masiva contra Irán el 28 de febrero de 2026 —matando al líder supremo Alí Jamenei, destruyendo instalaciones nucleares y provocando la mayor crisis energética desde 1973—, el mundo entero contuvo la respiración esperando la reacción de las dos potencias que durante años habían vendido a Teherán la promesa de un escudo multipolar.
Lo de que el comunicado de China solo significa "te mando un abrazo" es otra gilipollez como un templo. Creo que es la primera vez que un militar chino emite un comunicado por una… » ver todo el comentario
La semana que viene, que haga otro contándonos por qué se equivocó en este. Total, él cobra igual.
Muy buen artículo, gracias #0
China y rusia venden, tu compras y tienes pocas posibilidades de que te den mantenimiento. EEUU vende, tu obedeces.
Mal artículo, basado en premisas erróneas.