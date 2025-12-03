edición general
7 meneos
7 clics
Monja católica se habría apuñalado a sí misma en un ataque que fue atribuido a un migrante

Monja católica se habría apuñalado a sí misma en un ataque que fue atribuido a un migrante

Una monja católica enfrenta cargos penales tras presuntamente haberse apuñalado y presentar un informe falso. La monja Marija Tatjana Zrno, desató una investigación de cuatro días después de declarar a la policía que un agresor desconocido la había apuñalado en Zagreb, Croacia. Poco después, un hombre local publicó en Facebook que, según una “fuente confiable”, la hermana Marija había sido atacada por un “migrante que gritaba consignas religiosas”. Estas afirmaciones resultaron ser falsas, informó el Departamento de Policía de Zagreb.

| etiquetas: monja , migracion , ataque
6 1 0 K 77 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 77 actualidad
Andreham #1 Andreham
No me creo que una persona de dios haya mentido.

Osea, ¿no tienen miedo de ir contra los mandamientos que promulgan?
2 K 38
#2 wai
#1 Es que si te arrepientes en el último minuto del tema ya vale para pasar el corte.
0 K 10
Dene #3 Dene
#1 no, es lo bueno que tiene el catolicismo... confesión, 5 avemarías y a seguir dando por el culo a los demas!
aunque la hayas liado parda, siempre hay redención, hermano!
1 K 30
Romfitay #4 Romfitay
#1 Fíjate que a mí me parece que mentir es muy poco cristiano, pero paradójicamente es muy católico.
0 K 10
Txikitos13 #6 Txikitos13
Hay monjas que no sean catolicas?
0 K 7
StuartMcNight #7 StuartMcNight
#6 Sí. Hay monjas ortodoxas y anglicanas. Y seguro que alguna otra de las escisiones cristianas también.
0 K 10
repix #5 repix
Lo normal es una secta pederasta, destructiva y repugnante.
0 K 6

menéame