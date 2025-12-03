Monja católica se habría apuñalado a sí misma en un ataque que fue atribuido a un migrante

Una monja católica enfrenta cargos penales tras presuntamente haberse apuñalado y presentar un informe falso. La monja Marija Tatjana Zrno, desató una investigación de cuatro días después de declarar a la policía que un agresor desconocido la había apuñalado en Zagreb, Croacia. Poco después, un hombre local publicó en Facebook que, según una “fuente confiable”, la hermana Marija había sido atacada por un “migrante que gritaba consignas religiosas”. Estas afirmaciones resultaron ser falsas, informó el Departamento de Policía de Zagreb.
| etiquetas: monja , migracion , ataque
Osea, ¿no tienen miedo de ir contra los mandamientos que promulgan?
aunque la hayas liado parda, siempre hay redención, hermano!