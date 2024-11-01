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Moldavia declara la alerta medioambiental por 15 días ante el vertido de crudo en el río Dniéster

Moldavia declara la alerta medioambiental por 15 días ante el vertido de crudo en el río Dniéster

Moldavia ha declarado este domingo la alerta medioambiental a causa del vertido de petróleo en el río Dniéster por un ataque ruso contra una central hidroeléctrica en Ucrania que ya ha llevado al Ejecutivo a restringir el uso del agua en un tramo del curso fluvial. Según el comunicado difundido tras el encuentro, "la ola de contaminación continúa avanzando río abajo, y en la zona de Naslavcea - Soroca se registran superaciones de los valores permitidos para productos derivados del petróleo e hidrocarburos aromáticos en el agua".

| etiquetas: moldavia , vertido , petróleo , río dniéster , alerta , agua potable
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4 comentarios
14 2 0 K 192 actualidad
#2 DenisseJoel
Ya, pero ¿y lo bien que le está yendo está guerra a la industria armamentística?
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eltxoa #3 eltxoa
hidroeléctrica <-> vertido de crudo

no veo otra relación que no sea propaganda de guerra
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josde #4 josde
#3 El rio pasa por donde la central de Ucrania bombardeada, lo demás ya es de libro.
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menéame