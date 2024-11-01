Moldavia declara la alerta medioambiental por 15 días ante el vertido de crudo en el río Dniéster

Moldavia ha declarado este domingo la alerta medioambiental a causa del vertido de petróleo en el río Dniéster por un ataque ruso contra una central hidroeléctrica en Ucrania que ya ha llevado al Ejecutivo a restringir el uso del agua en un tramo del curso fluvial. Según el comunicado difundido tras el encuentro, "la ola de contaminación continúa avanzando río abajo, y en la zona de Naslavcea - Soroca se registran superaciones de los valores permitidos para productos derivados del petróleo e hidrocarburos aromáticos en el agua".