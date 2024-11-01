Una modernización que más que trabajadores requiere esclavos

El gobierno argentino presentó la reforma laboral en el Senado. El texto enviado por la Rosada representa la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del capital. Debilita los sindicatos, extiende la carga horaria, menos indeminizaciones, facilidades de despido. Perjudica a monotributistas e independientes. Enmascarada en una “modernización”, la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga.
Del trabajo no registrado (en negro)
Otro de los arietes de mendacidad que se usan en la avanzada para precarizar a los trabajadores es la afirmación (sin comprobación empírica) de que el empleo en negro es consecuencia del peso de las regulaciones protectivas del trabajo. Y que, de diluirse estas, se haría descender el trabajo no registrado. Al respecto,
La reforma laboral que impulsa Milei: 13 horas de trabajo por día y sin indemnización por despido
Y claro que hay indemnización por despido, pero a través de la mochila austríaca.
