Una modernización que más que trabajadores requiere esclavos

El gobierno argentino presentó la reforma laboral en el Senado. El texto enviado por la Rosada representa la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del capital. Debilita los sindicatos, extiende la carga horaria, menos indeminizaciones, facilidades de despido. Perjudica a monotributistas e independientes. Enmascarada en una “modernización”, la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga.