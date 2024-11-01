edición general
Una modernización que más que trabajadores requiere esclavos

El gobierno argentino presentó la reforma laboral en el Senado. El texto enviado por la Rosada representa la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del capital. Debilita los sindicatos, extiende la carga horaria, menos indeminizaciones, facilidades de despido. Perjudica a monotributistas e independientes. Enmascarada en una “modernización”, la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga.

HeilHynkel #5 HeilHynkel
Tranquilo que en breve llegan los mileitarras a rebuznarnos las maravillas del régimen.
1 K 38
porcorosso #6 porcorosso
#5 Estoy esperando a que @Findeton nos cante las bondades de esta extraordinaria reforma.
1 K 34
Findeton #9 Findeton
#6 Si baja la informalidad laboral, que ronda el 43%, sería una excelente noticia.
0 K 13
porcorosso #11 porcorosso
#9 Sobre la informalidad laboral ya hemos leído:
www.meneame.net/story/quien-gana-guerra-clases-ofensiva-clase-ramplona

Del trabajo no registrado (en negro)
Otro de los arietes de mendacidad que se usan en la avanzada para precarizar a los trabajadores es la afirmación (sin comprobación empírica) de que el empleo en negro es consecuencia del peso de las regulaciones protectivas del trabajo. Y que, de diluirse estas, se haría descender el trabajo no registrado. Al respecto,

…   » ver todo el comentario
0 K 16
Findeton #12 Findeton
#11 De hecho desgravar impuestos es una forma de "flexibilizar", así que me estás dando la razón.
0 K 13
sotillo #15 sotillo
#9 Ya es maravillosa y sin necesidad de adorno
0 K 10
porcorosso #1 porcorosso
La reforma libertaria que Javier Milei rubricó el jueves por la mañana marca uno de los mayores retrocesos en materia de derechos desde el regreso democrático. No solo retoma los aspectos más regresivos de iniciativas anteriores: incorpora gestos destinados a congraciarse con las plataformas digitales, incluido un guiño explícito a Marcos Galperin para habilitar el pago de salarios en su billetera virtual. El texto avanza sobre derechos colectivos e individuales y habilita que las remuneraciones se entreguen en pesos, en moneda extranjera o incluso en especie, como alojamiento o alimentos. El proyecto no establece límites claros para el empleador.
1 K 34
sotillo #10 sotillo
#1 Casi, casi como lo de Montoro, nada será bien acogido por el populacho
0 K 10
porcorosso #3 porcorosso
*Vacaciones: Se habilita que “las partes” acuerden dividir las vacaciones en tramos de al menos siete días y se autoriza su asignación en cualquier momento del año. La propuesta transforma el descanso de verano en un beneficio excepcional que sólo se podrá usar una vez cada tres años. Durante los otros dos períodos, el empleador podrá mover las vacaciones a meses fuera de temporada, lo que altera la organización familiar, el calendario escolar y la función reparadora del descanso.
1 K 26
sotillo #13 sotillo
#3 Si esto no es para disfrutar, ahora se por que tiene tantos seguidores y amigos en España
0 K 10
porcorosso #4 porcorosso
*Derecho a huelga: La reforma incorpora límites al derecho de huelga al ampliar la definición de servicios esenciales, que deberán garantizar el 75 por ciento de la actividad, y crea una categoría aún más amplia: los “servicios de importancia trascendental”, donde entra casi todo lo demás.
0 K 16
Findeton #7 Findeton
#2 "enmarcaría en un tope semanal de 60 horas y se podría aplicar un máximo de 37 días al año".

Y claro que hay indemnización por despido, pero a través de la mochila austríaca.
0 K 13
Findeton #8 Findeton
Ladran luego cabalgamos.
0 K 13
porcorosso #14 porcorosso
#8 ¡Hazte una manola, empresario!
mikeloresa.com/soledad-del-empresario/
0 K 16
sotillo #16 sotillo
#8 Eso dice Abascal a su caballo
0 K 10

