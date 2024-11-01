edición general
4 meneos
16 clics
Quién gana la guerra de clases: Ofensiva de clase ramplona

Quién gana la guerra de clases: Ofensiva de clase ramplona

En una nación que adoptó la forma de gobierno republicana —lo que implica que los actos de gobierno deben ser fundamentados y públicos—, el presente nos trae funcionarios que nos dicen que no informan por cuestiones de “confidencialidad”. Como si manejaran un fondo de inversión, que es el ámbito privado donde estaban ayer, antes de asumir la función pública que ocupan hoy. Aún no sabemos qué pasó con el oro que mandaron a Londres. O si nos llegó, y bajo qué condiciones, el swap del que nos enteramos por un Twitter de Scott Bessent.

| etiquetas: argentina , mercado de trabajo
3 1 1 K 29 politica
2 comentarios
3 1 1 K 29 politica
rogerius #1 rogerius
Del artículo: «Otro de los arietes de mendacidad que se usan en la avanzada para precarizar a los trabajadores es la afirmación (sin comprobación empírica) de que el empleo en negro es consecuencia del peso de las regulaciones protectivas del trabajo. Y que, de diluirse estas, se haría descender el trabajo no registrado. Al respecto, las experiencias marcan lo contrario. El aumento del trabajo en blanco se relaciona con el crecimiento económico y la promoción de políticas de creación de puestos de trabajo.»
1 K 23
Findeton #2 Findeton
#1 Mientras tanto, el trabajo informal ronda el 50% en toda América latina.
0 K 13

menéame