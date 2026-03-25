La moda de las procesiones infantiles llega a Asturies

La celebración de procesiones infantiles en centros educativos, una práctica cada vez más extendida en distintos puntos de España, ha llegado también a Asturies con la organización este miércoles de un acto en el colegio público Villafría, en Oviedo/Uviéu. Alrededor de sesenta alumnos que cursan la asignatura de Religión Católica participaron este miércoles en una procesión durante la jornada lectiva, vestidos de nazarenos y con capirotes, dos pasos: un Cristo Crucificado y una Virgen de la Esperanza. El acto contó con acompañamiento musical a