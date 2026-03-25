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La moda de las procesiones infantiles llega a Asturies

La moda de las procesiones infantiles llega a Asturies

La celebración de procesiones infantiles en centros educativos, una práctica cada vez más extendida en distintos puntos de España, ha llegado también a Asturies con la organización este miércoles de un acto en el colegio público Villafría, en Oviedo/Uviéu. Alrededor de sesenta alumnos que cursan la asignatura de Religión Católica participaron este miércoles en una procesión durante la jornada lectiva, vestidos de nazarenos y con capirotes, dos pasos: un Cristo Crucificado y una Virgen de la Esperanza. El acto contó con acompañamiento musical a

| etiquetas: procesión infantil , oviedo , villafría , escuela pública , religión
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9 comentarios
6 1 0 K 75 actualidad
#1 oscarcr80
Ves esto bien?

Si te parece bien no te quejes cuando dentro de unos años los alumnos de otras religiones hagan lo mismo, te suena una fiesta de cierta religión en el que sus participantes van sin camiseta y se golpean el pecho?

Si se permite una religión, se permiten todas.
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#2 Tecar
Hay casos que no pero lo normal es que si les enseñas bien de pequeños, de adultos se conviertan en unos completos estúpidos.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Esto no es adoctrinamiento?
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#5 oscarcr80
#4 Y que se hace en clase de Religion?

collares con macarrones?
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 nosotros veíamos películas xD
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#9 diablos_maiq
#4 no, hombre, eso es lo que se hace en matemáticas
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Andreham #3 Andreham
Se ve a los nenes encantaos.

Está guapo coger a unos niños y ponerlos a levantar a un tío muerto, semidesnudo, con una corona de puas, con clavos en las manos y crucifijado... o que se enteren de qué es ser "virgen" a esa edad cuando a lo mejor ni les han dado educación sexual.
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#6 BoosterFelix
La estupidez se abre camino.

Estamos pidiendo paternidad responsable en un país en el que se defiende como un derecho el poderse hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causa.
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#7 disecain
Poquito a poquito, las sotanas recuperan lo perdido
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menéame