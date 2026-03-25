La moda de las procesiones infantiles llega a Asturies

La celebración de procesiones infantiles en centros educativos, una práctica cada vez más extendida en distintos puntos de España, ha llegado también a Asturies con la organización este miércoles de un acto en el colegio público Villafría, en Oviedo/Uviéu. Alrededor de sesenta alumnos que cursan la asignatura de Religión Católica participaron este miércoles en una procesión durante la jornada lectiva, vestidos de nazarenos y con capirotes, dos pasos: un Cristo Crucificado y una Virgen de la Esperanza. El acto contó con acompañamiento musical a
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Si te parece bien no te quejes cuando dentro de unos años los alumnos de otras religiones hagan lo mismo, te suena una fiesta de cierta religión en el que sus participantes van sin camiseta y se golpean el pecho?
Si se permite una religión, se permiten todas.
collares con macarrones?
Está guapo coger a unos niños y ponerlos a levantar a un tío muerto, semidesnudo, con una corona de puas, con clavos en las manos y crucifijado... o que se enteren de qué es ser "virgen" a esa edad cuando a lo mejor ni les han dado educación sexual.
Estamos pidiendo paternidad responsable en un país en el que se defiende como un derecho el poderse hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causa.