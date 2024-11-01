edición general
El mito de que las renovables encarecen el precio de la electricidad [ENG]

La eólica y la solar son las opciones más baratas para nueva generación disponibles hoy en día, pero a pesar de su rentabilidad, los opositores a las energías renovables suelen afirmar que estas tecnologías encarecen el precio de la electricidad. Las estadísticas reales de energía de varios países desafían estas afirmaciones. En muchos mercados, un alto uso de energías renovables se asocia con precios de la electricidad por debajo de la media.

Pues ya hay que hacer piruetas para elaborar un mito tan contrario a la evidencia :-S
#1 El timo climático, la gestión privada es más eficiente, la derecha gestiona mejor, la energía nuclear es barata, el libre comercio, el neoliberalismo... Hay un sector de la población dispuesto a creer cualquier mierda.
