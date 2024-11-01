Un misterioso enjambre de terremotos golpea Nevada cerca de una base ultrasecreta utilizada para probar armas nucleares (inglés)

Una serie de misterios terremotos Se ha registrado cerca de una de las bases más secretas de Estados Unidos, utilizada para pruebas nucleares. Durante el último día, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha detectado 16 temblores moderados, todos de magnitud superior a 2,5, en las proximidades del campo de pruebas de Tonopah Nevada, más conocida como 'Área 52' Tanto el Área 52 como su vecino más famoso, el Área 51, se encuentran en un complejo enorme justo al norte de Las Vegas llamado Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada ...