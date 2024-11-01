edición general
Un misterioso enjambre de terremotos golpea Nevada cerca de una base ultrasecreta utilizada para probar armas nucleares (inglés)

Una serie de misterios terremotos Se ha registrado cerca de una de las bases más secretas de Estados Unidos, utilizada para pruebas nucleares. Durante el último día, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha detectado 16 temblores moderados, todos de magnitud superior a 2,5, en las proximidades del campo de pruebas de Tonopah Nevada, más conocida como 'Área 52' Tanto el Área 52 como su vecino más famoso, el Área 51, se encuentran en un complejo enorme justo al norte de Las Vegas llamado Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada ...

cocolisto #1 cocolisto *
A ver si les explotan a ellos.
"Esta región de Nevada también tiene una larga historia de ser utilizada para probar las armas de destrucción masiva de Estados Unidos, un proceso que también puede causar los mismos tipos de temblores sísmicos que se está experimentando durante la última semana.

El Área 52 es una instalación militar estadounidense altamente clasificada operada por el Departamento de Energía y El Departamento de Guerra.

Se ha utilizado principalmente para el mantenimiento…   » ver todo el comentario
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Qué malos son los soviéticos fíjate cómo experimentaban salvajemente contra su propio pueblah, blah blah blah blah... El Mundo Libre, loj deresho humano loj inventamos nosotros igual que Franco inventó la Seguridad Social, blah blah blah.
placeres #9 placeres *
#1 Los sismos naturales no se parecen mucho a una explosión nuclear convencional , la gráfica del sismografo es bastante distinta incluso para un lego como yo, (Un pico limpio que luego de disuelve frente a un sucio creccendo de los terremotos naturales), no mentemos a los centenares de especialistas que hay repartidos por el mundo.

USA ha estado acusando a china de usar enormes cavidades subterráneas para ocultar pruebas nucleares, que teoricamente permitirían que la onda fuera más…   » ver todo el comentario
Free_palestine #3 Free_palestine
Un misterioso enjambre de terremotos...  media
josde #7 josde
#3 Irán probando sus armas de destrucción masiva. xD
#2 concentrado
Serán pruebas nucleares subterráneas de Corea del Norte :troll:
lib_free #8 lib_free
Si juntamos esta noticia y la información de Tucker Carlson sobre la detención de agentes del Mossad en A. Saudi y Catar presuntamente por planear atentadxs nos podemos hacer una idea de que ya nos estan preparando para justificar una escalada del conflicto a nivel nuclear. Por favor que no pase! Con el demente pelirrojo al mando chantajeado por los servicios secretos de Israel y la mezcla de su demencia frontotemporal y su narcisismo oscuro podemos acabar con un desastre nuclear mundial.
josde #5 josde
Si les explotaran sus bombas a ellos debido a esos terremotos, no pasaría nada.
Abdo_Collo #6 Abdo_Collo
Al final la temporada 3 de Stranger Things no era tan descabellada...
