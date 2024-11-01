Misterio en la NASA: mueren nueve científicos estadounidenses relacionados con proyectos espaciales o nucleares sensibles

Michael David Hicks, un investigador de la NASA, murió el 30 de julio de 2023 a los 59 años. Su fallecimiento no fue uno más. Hicks murió repentinamente, sin ninguna causa revelada. Pero lo más llamativo del caso es que su fallecimiento fue el noveno de los ocurridos recientemente entre científicos estadounidenses vinculados a proyectos espaciales o nucleares sensibles.
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Igual hay que analizar cuantos miles de científicos trabajan para la NASA, quizás 9 muertes entre miles y miles entran en lo lógico, vete tu a saber
Añado .. a ver a qué llaman estos "científicos" porque según la wiki tiene 18.000 empleados y ahí habrá ingenieros, biologos, contables, ...
Michael David Hicks (JPL) murió en 2023.
Frank Maiwald falleció en 2024.
Monica Reza desapareció en 2025.
Carl Grillmair fue asesinado en 2026.
En la imaginación de la gente estará que todos estaban en el mismo proyecto, pero no, ni los mismos campos ni proyectos.