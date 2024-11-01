Misterio en la NASA: mueren nueve científicos estadounidenses relacionados con proyectos espaciales o nucleares sensibles

Michael David Hicks, un investigador de la NASA, murió el 30 de julio de 2023 a los 59 años. Su fallecimiento no fue uno más. Hicks murió repentinamente, sin ninguna causa revelada. Pero lo más llamativo del caso es que su fallecimiento fue el noveno de los ocurridos recientemente entre científicos estadounidenses vinculados a proyectos espaciales o nucleares sensibles.