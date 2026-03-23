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Miss Trans Zamora recibe una paliza en la que "casi pierde un ojo" de un grupo de entre 8 y 10 personas en La Bañeza (León)
Los hechos sucedieron cuando la mujer agredida intentó ir al baño en un pub y un grupo de mujeres la increparon diciéndole que no podía entrar en el mismo baño que ellas porque "era un hombre"
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agresión
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trans
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mujeres
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#1
woke
*
Según ha contado ella misma en un programa de TV, la agredieron exclusivamente otras mujeres
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#3
MiguelDeUnamano
Es duplicada:
www.meneame.net/story/mujer-trans-sufre-brutal-agresion-grupal-grito-t
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#2
strike5000
Aquí no indican el motivo tan específicamente.
www.meneame.net/story/mujer-trans-sufre-brutal-agresion-grupal-grito-t
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#4
CharlesBrowson
Jue con la noticia de más arribas de las dos féminas zurrando a otra persona trans...y ahora está brutal agresión estamos degenerando y abrazando el tercermundismo a carajo sacado
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