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Miss Trans Zamora recibe una paliza en la que "casi pierde un ojo" de un grupo de entre 8 y 10 personas en La Bañeza (León)

Los hechos sucedieron cuando la mujer agredida intentó ir al baño en un pub y un grupo de mujeres la increparon diciéndole que no podía entrar en el mismo baño que ellas porque "era un hombre"

| etiquetas: agresión , trans , mujeres
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4 comentarios
27 6 5 K 294 actualidad
#1 woke *
Según ha contado ella misma en un programa de TV, la agredieron exclusivamente otras mujeres
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Jue con la noticia de más arribas de las dos féminas zurrando a otra persona trans...y ahora está brutal agresión estamos degenerando y abrazando el tercermundismo a carajo sacado
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menéame